Ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, τόνισε ότι παρά τη δημόσια παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, δεν έχει κατανοήσει πλήρως τον μηχανισμό πίσω από τις επιλογές του, διερωτώμενος εάν πρόκειται για νέο σχήμα τύπου «Ομπρέλα» ή για καθαρά κομματική δομή.

Όσον αφορά την επικοινωνία του με τον πρώην πρωθυπουργό, ο κ. Τσακαλώτος αποκάλυψε, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ότι δεν έχουν μιλήσει από το 2023. «Ο Αλέξης έχει επιλέξει ορισμένους στενούς συνεργάτες και δεν είμαι σε αυτούς. Ίσως, θεωρεί ότι οι αναλύσεις μου είναι πιο μακριά από αυτό που επιδιώκει», σημείωσε.

Σε σχέση με το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην υπουργός ανέφερε ότι δεν γνωρίζει την αποτίμηση του έργου, υπενθυμίζοντας πως ο ίδιος έχει κάνει αυτοκριτική στο δικό του βιβλίο. Σύμφωνα με τον κ. Τσακαλώτο, «το διάστημα 2019-2023, ο κ. Τσίπρας ήθελε μια στροφή προς το κέντρο».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα: «Μπορούμε να έχουμε κοινωνική και οικονομική σταθερότητα χωρίς να συγκρουστούμε με τους πλούσιους και τις μεγάλες εταιρείες τύπου Big Tech; Δεν υπάρχει πολιτική κεντροαριστεράς ή κεντροδεξιάς που να αντιμετωπίζει τα προβλήματα και ταυτόχρονα να εξυπηρετεί τις ελίτ».

Ο κ. Τσακαλώτος επισήμανε επίσης τις προϋποθέσεις για να απομακρυνθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη: «Πρέπει ο κ. Τσίπρας να έχει τη δυνατότητα να κερδίσει και το εγχείρημα να είναι αποτελεσματικό. Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος ανάδειξης πολιτικών τύπου Τραμπ, Φάρατζ ή AfD». Διερωτήθηκε μάλιστα, εάν ένας ηγέτης σαν τον Τσίπρα μπορεί να σταματήσει την άνοδο της ακροδεξιάς.

Σχολιάζοντας τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος τόνισε ότι η αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά δεν οφειλόταν μόνο στον Κασσελάκη, αλλά και στο «τοξικό κλίμα» που αναπτύχθηκε μετά το 2015, με προσωπικές επιθέσεις. «Πρέπει να δημιουργηθεί μια Αριστερά που δεν είναι σεχταριστική, ένα σχήμα που μπορεί να συζητήσει σε βάθος τις ανάγκες της κοινωνίας. Με ενδιαφέρει να κρατηθεί ένα ρεύμα ιδεών – μια ενωτική, ριζοσπαστική Αριστερά που έχει πολλά να προσφέρει», σημείωσε.

Τέλος, αναφερόμενος στα γεγονότα του 2015, ο κ. Τσακαλώτος παραδέχθηκε ότι το μεγαλύτερο λάθος ήταν η επικοινωνία: «Χάσαμε το παιχνίδι της επικοινωνίας. Δεν αναφέρομαι στο marketing, αλλά στο να εξηγήσουμε στον κόσμο μας τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Πιστεύαμε ότι μια έξοδος της Ελλάδας από τη Νομισματική Ένωση θα ήταν καταστροφική και δεν καταλάβαμε τον ρόλο του Σόιμπλε».

Σχετικά με τον Γιάνη Βαρουφάκη, σχολίασε ότι του θύμιζε «τους δυνατούς συνδικαλιστές που δεν ξέρουν πότε να σταματήσουν μια απεργία, για να κεφαλαιοποιήσουν τα κέρδη τους».