Αναταραχή έχει προκαλέσει στο πολιτικό τοπίο η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αμέσως μετά την ανακοίνωση-δήλωση του πρώην πρωθυπουργού «έσπασαν» τα τηλέφωνα και έφτασαν «εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης», ενώ ακόμη και δήμαρχοι εκλεγμένοι με το ΠΑΣΟΚ εξέφρασαν την επιθυμία τους να γίνουν βουλευτές στο κόμμα του Τσίπρα.

Συνομιλητές του Αλέξη Τσίπρα λένε ότι με τη δήλωση που έκανε εμφανίστηκε να μην «κλείνει το μάτι» σε κανέναν και δεν απευθύνθηκε σε κανέναν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Ελένης Καλογεροπούλου για τον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

Πάντως, από τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός δημοσιοποίησε την παραίτησή του από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ «έσπασαν» τα τηλέφωνα στο γραφείο του και ο Τσίπρας δέχτηκε εκατοντάδες μηνύματα συμπαράστασης για την κίνησή του, επισημαίνουν οι ίδιες πληροφορίες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι ανάμεσα σε αυτά τα μηνύματα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν κάποιες συνομιλίες με ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι έχουν εκλεγεί με το ΠΑΣΟΚ και είπαν στον Τσίπρα ότι είναι πρόθυμοι να παραιτηθούν από το αξίωμά τους για να κατέβουν βουλευτές με το νέο κόμμα.