Από τους πρώτους που ενημέρωσε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας πριν αποχωρήσει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία σήμερα το πρωί ήταν ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος. Σύμφωνα με πληροφορίες του είπε ότι σε λίγη ώρα θα έστελνε στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη τη σχετική επιστολή που προβλέπεται από τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, με τον αρχηγό του κόμματος της ελάσσονος αντιπολίτευσης να αιφνιδιάζεται ως προς τη χρονική συγκυρία που επελέγη.

Ήξερε προφανώς εδώ και καιρό ότι ο κ. Τσίπρας είναι έτοιμος να φύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, είχε γραφτεί και συζητούνταν παντού, αλλά δεν γνώριζε πότε θα γίνει αυτό.

Ενδεικτικό του αιφνιδιασμού που υπήρξε είναι και το γεγονός ότι στην Κουμουνδούρου δεν έχουν αποφασίσει ακόμα εάν θα αναστείλουν και την κομματική ιδιότητα του κ. Τσίπρα ή θα αφήσουν τον ίδιο να το πράξει κάποια στιγμή. Στον ΣΥΡΙΖΑ επικρατεί μια ατμόσφαιρα έντονης αμηχανίας τις τελευταίες ώρες, καθώς ακόμη και οι πιο στενοί συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα αποφεύγουν να τοποθετηθούν δημόσια για τα επόμενα βήματά του. Αρκετοί βουλευτές που βρέθηκαν σήμερα στην Ολομέλεια για τον καθιερωμένο αγιασμό της νέας Κοινοβουλευτικής Συνόδου περιορίστηκαν σε λακωνικές απαντήσεις ή προτίμησαν να μην προβούν σε σχόλια, αποτυπώνοντας το κλίμα προσμονής που επικρατεί.

Παρά την αναστάτωση πάντως, το μήνυμα που εκπέμπει η Κουμουνδούρου είναι ξεκάθαρο: «συνεχίζουμε κανονικά». Το επιτελείο του κόμματος επιδιώκει να δείξει ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στην πολιτική κατεύθυνση ή στις καθημερινές λειτουργίες, παρότι η επικοινωνία του Αλέξη Τσίπρα με τον Σωκράτη Φάμελλο φαίνεται να προκάλεσε αιφνιδιασμό. Ο πρόεδρος του κόμματος επιχειρεί τώρα να διατηρήσει σταθερή την πολιτική γραμμή, προωθώντας τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το περασμένο Σαββατοκύριακο. Στο πλαίσιο αυτό, απέστειλε επιστολή προς τους αρχηγούς όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με την οποία ζητά να υπάρξει κοινή στάση και συντονισμένη δράση για την απόσυρση του – όπως το χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ – αντεργατικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης για το 13ωρο.

Η δήλωση παραίτησης του πρώην πρωθυπουργού

Στη δήλωσή του που αναρτήθηκε στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει:

«Μετά από 16 χρόνια στη Βουλή, ως βουλευτής, αρχηγός κόμματος, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός, έλαβα μια απόφαση συνείδησης:

Να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα.

Λίγο πριν την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής Συνόδου, κατέθεσα στον Πρόεδρο της Βουλής την παραίτησή μου.

Δεν ήταν μια απόφαση εύκολη, ούτε και αβασάνιστη.

Παραιτούμαι γιατί δεν μπορώ και δεν θέλω, να διατηρήσω το αξίωμα του βουλευτή, με όσα προνόμια αυτό συνεπάγεται, όταν αισθάνομαι ότι η συμμετοχή μου, με την ειδική συνθήκη μάλιστα του πρώην πρωθυπουργού, δεν προσφέρει τίποτε ουσιαστικό σε όσους με εμπιστεύτηκαν.

Γιατί δεν μπορώ και δεν θέλω, να συμμετέχω τυπικά σε μια Βουλή, που δημοκρατικά απογυμνωμένη, με ευθύνη κυρίως της πλειοψηφίας, αδυνατεί να επιτελέσει το ρόλο που το Σύνταγμα επιτάσσει και οι πολίτες απαιτούν.

Παραιτούμαι όμως από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν παραιτούμαι από την πολιτική δράση.

Εγκαταλείπω την ασφάλεια των ορεινών εδράνων. Και φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης.

Όχι για να καθοδηγήσω από τα πάνω, αλλά για να αφουγκραστώ καλύτερα την κοινωνία και τις ανάγκες της.

Απελευθερωμένος από αξιώματα, δεσμεύσεις και μηχανισμούς, που δεν μπορούν πια να την εκφράσουν.

Σε μια περίοδο όπου η πατρίδα μας βρίσκεται σε επικίνδυνο αδιέξοδο. Οικονομικό, πολιτικό, γεωστρατηγικό, μα πρωτίστως ηθικό.

Ζητείται ελπίς. Μέσα από τις πράξεις και όχι μόνο με λόγια. Τις πράξεις που αποδεικνύουν ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Τις πράξεις, που μόνο μ’ αυτές μπορούμε να υπερβούμε τα σημερινά αδιέξοδα.

Δεν πιστεύω σε Μεσσίες, ούτε σε κομματικές κατασκευές εργαστηρίου.

Πιστεύω όμως στη δύναμη του λαϊκού κινήματος που παλεύει συλλογικά για κοινωνική δικαιοσύνη.

Πιστεύω στη βούληση και τις πράξεις των πολλών. Με αυτούς, τις ανάγκες και τις ελπίδες τους, είμαι αποφασισμένος να συναντηθώ.

Θέλω να απευθυνθώ στους συντρόφους μου, σε όλους όσους πορευτήκαμε μαζί ως εδώ και μοιραστήκαμε αγώνες, αγωνίες, ελπίδες και όνειρα. Δεν θα είμαστε αντίπαλοι. Και ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί σε πιο όμορφες θάλασσες.

Κυρίως όμως, θέλω να απευθυνθώ στη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία που ασφυκτιά: Η λεηλασία της πατρίδας μας από ένα καθεστώς γενικευμένης διαφθοράς που γεννά ανισότητες και αδικία, δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο.

Αν δεν μπορούν όσοι έχουν την ευθύνη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να παραμερίσουν τις ιδιοτέλειές τους για να προκύψει η αλλαγή, τότε θα πρέπει να γίνουμε όλοι εμείς η αλλαγή που προσδοκούμε. Για να πάρουμε το μέλλον στα χέρια μας. Αυτό αξίζει κάθε κόπο και κάθε αγώνα».