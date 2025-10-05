Η αντιπαράθεση μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη κλιμακώνεται ραγδαία, παίρνοντας πλέον τη μορφή ανοιχτής μετωπικής σύγκρουσης με αφορμή την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, εντολέα της κ. Κωνσταντοπούλου.

Η ίδια αφού τοποθετήθηκε χθες με ιδιαίτερα σκληρό ύφος εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη μιλώντας στο Mega, σήμερα το πρωί με νέα δημόσια δήλωση που πραγματοποίησε από την πλατεία Συντάγματος, εξαπέλυσε ακόμα μία προσωπική επίθεση κατά του υπουργού.

«Η κυβέρνηση, μέσα από ένα γελοίο πρόσωπο, έναν τιποτένιο της κοινωνίας, ένα πολιτικό σκουλήκι, ποδοπατάει τώρα τον αγώνα ενός χαροκαμένου πατέρα που θέλει να μάθει πώς πέθανε το παιδί του.

Όχι μόνο να μάθει αν είναι αυτό το παιδί του, αλλά να μάθει πώς πέθανε. Σταματήστε να βυθίζετε άλλο την κοινωνία στο σκοτάδι των εκταφών. Σταματήστε αυτή την ύβρη που βύθισε όλη την κοινωνία στο σκοτάδι σας.

Δώστε την εντολή τώρα, εγκληματίες. Σταματήστε αυτή την ύβρη. Η κοινωνία αξίζει να είναι μόνο στο φως. Δώστε εντολή τώρα, όχι άλλη ύβρη», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, προκαλώντας έντονες πολιτικές αντιδράσεις.

«Έχει στήσει ένα χυδαίο σκηνικό»

Η απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη ήρθε μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου επιτέθηκε στην κ. Κωνσταντοπούλου για το ύφος των δηλώσεών της θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τη στάση της στην υπόθεση: «Η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει στήσει ένα χυδαίο σκηνικό. Δεν με πειράζει καθόλου που με υβρίζει», έγραψε αρχικά, διερωτώμενος παράλληλα γιατί η ίδια δεν είχε καταθέσει το αίτημα για τις τοξικολογικές εξετάσεις στα 2,5 χρόνια που ο φάκελος ήταν ανοιχτός.

Αναφερόμενος στη διαδικασία, τόνισε πως «όλα να ερευνηθούν και όλα να ψαχτούν όσο παράλογα και αν είναι, αλλά με μία προϋπόθεση, πρέπει τα αιτήματα αυτά και όποια άλλα σκεφθεί η κυρία Πρόεδρος η οποιοδήποτε άλλος σκεφθεί το ο,τιδήποτε, να γίνουν δεκτά, χωρίς όμως αυτό να καθυστερήσει την έναρξη της Δίκης». Και κατέληξε: «Κυρία Πρόεδρε συγκρατηθείτε όσο και να με βρίζετε δεν θα με σταματήσετε από το να αποκαλύπτω συνεχώς, ότι στην υπόθεση των Τεμπών στηρίζετε το πολιτικό και το οικονομικό σας συμφέρον ! …. βρίστε με ελεύθερα λοιπόν, μου φτιάχνετε την διάθεση που σας χάλασα τα σχέδια!».

Γεωργιάδης σε Κωνσταντοπούλου: Βρίστε με ελεύθερα αλλά απαντήστε, γιατί δεν καταθέσατε 2,5 χρόνια αίτημα για τοξικολογικές; https://t.co/1vka2XHSdo — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 4, 2025

«Όλο αυτό δηλώνει κάτι πολύ σοβαρό για την ψυχική της υγεία»

Το πρωί της Κυριακής, και μετά τις νέες δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου, ο κ. Γεωργιάδης επανήλθε σε υψηλούς τόνους, αυτή τη φορά μέσω τηλεοπτικής παρέμβασης στο Action24.

«Χθες έγινε κάτι το αμίμητο. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε ανακοινώσει ότι είναι για μια σοβαρή υπόθεση στα Γιάννενα. Το ότι την ανάγκασα να τα παρατήσει όλα για να ανακοινώσει κάτι πολύ σοβαρό και το μόνο που έκανε ήταν να με βρίζει. Μου προκαλεί μεγάλη ευχαρίστηση που με αποκάλεσε “τιποτένιο σκουλήκι”. Όλο αυτό δηλώνει κάτι πολύ σοβαρό για την ψυχική υγεία της κ. Κωνσταντοπούλου», είπε αρχικά, ερωτηθείς για τους βαρείς χαρακτηρισμούς που αντάλλαξαν οι δύο πλευρές.

Στη συνέχεια υποστήριξε: «Της χάλασα όλη τη σούπα. Μου αρέσει που τα λέει αυτά γιατί αποκαλύπτεται το πραγματικό της πρόσωπο. (…) Αυτά που λέω τώρα της τα είπα στη Βουλή πριν από δύο βδομάδες και δεν μου απάντησε, σηκώθηκε και έφυγε». Υπενθύμισε επίσης ότι, σύμφωνα με τον Άρειο Πάγο, η αποδοχή του αιτήματος της κ. Κωνσταντοπούλου θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλη καθυστέρηση στη δίκη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ο ίδιος στηρίζει τον Πάνο Ρούτσι και το αίτημά του για τις τοξικολογικές εξετάσεις, εκφράζοντας την πεποίθηση πως θα βρεθεί νομική λύση ώστε να μην υπάρξει αναβολή.

«Όλοι είμαστε με τον Πάνο Ρούτσι»

«Όποιος είναι άνθρωπος είναι με τον πατέρα. Πιστεύω στο τέλος ότι θα βρουν έναν τρόπο για να γίνει δεκτό το αίτημα χωρίς να καθυστερήσει η δίκη. Όλοι είμαστε με τον Πάνο Ρούτσι. Αν πιστεύει ότι έχω πει κάτι εναντίον του, του ζητώ συγγνώμη αλλά πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Η Κωνσταντοπούλου θέλει όσο γίνεται αυτή η υπόθεση να παραμένει στην επικαιρότητα. Γιατί περίμενε να κλείσει ο φάκελος και μετά να κάνει το αίτημα; Το είχε όλο σχεδιάσει από την αρχή. Θέλει η δίκη να πάει αργότερα γιατί έχει πολιτικό και οικονομικό συμφέρον. Οι μπούρδες δεν κρατάνε πολύ στα δικαστήρια, δεν είναι σαν τα κανάλια. Η Κωνσταντοπούλου έχει επενδύσει σε αυτό», είπε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας την παράλληλα ότι «είναι η μόνη που έχει χυδαιολογήσει για νεκρό των Τεμπών».

Κλείνοντας, τόνισε: «Εγώ θέλω να γίνει η τοξικολογική κατά την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι γιατί θέλω στην κοινή γνώμη να μη μείνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας και συνωμοσιολογίας», και επανέλαβε πως είναι ζήτημα των δικαστών να αποφασίσουν τη διαδικασία, εκφράζοντας βεβαιότητα ότι θα βρεθεί λύση ώστε να προχωρήσουν τόσο οι εξετάσεις όσο και η δίκη χωρίς καθυστερήσεις.