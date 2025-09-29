Όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ακολουθήθηκαν κατά γράμμα στην περίπτωση του Βασίλη Μπισμπίκη, ο οποίος κατηγορείται για πρόκληση ζημιών σε σταθμευμένα οχήματα με το δικό του αυτοκίνητο. Αυτό επισήμανε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σχολιάζοντας το περιστατικό, στο οποίο ο γνωστός ηθοποιός αποχώρησε από το σημείο μετά το συμβάν.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» του Action 24 το βράδυ της Δευτέρας, σημείωσε για την υπόθεση: «Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας περιλαμβάνει το ποινικό μέρος, που απουσίαζε από τον προηγούμενο. Προβλέπει ποινική δίωξη. Γι’ αυτό υπήρξε το αυτόφωρο και ορίστηκε δικάσιμος μέσα στον Οκτώβριο. Αυτό είναι το νέο στοιχείο. Από εκεί και πέρα, δεν συμμετέχω στη δικαστική διαδικασία ούτε ενεργώ ως αξιωματικός υπηρεσίας. Σημασία έχει να αποζημιωθούν όσοι υπέστησαν ζημιές και να αποκατασταθεί η αναστάτωση που υπέστησαν».

Σχετικά με το γεγονός ότι ο ηθοποιός δεν υπεβλήθη σε αλκοτέστ κατά την προσέλευσή του στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς, όπου και συνελήφθη, ο Χρυσοχοΐδης ανέφερε: «Το αλκοτέστ γίνεται την “θερμή” ώρα, δηλαδή τη στιγμή του περιστατικού. Το σωστό θα ήταν ο δράστης να καλούσε εκείνη τη στιγμή την Τροχαία και το 100, και στη συνέχεια να ακολουθούσαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως το αλκοτέστ και το αυτόφωρο».

Αποκάλυψε, επίσης, ότι οι έλεγχοι για αλκοτέστ θα ενταθούν σημαντικά: «Οι έλεγχοι θα γίνουν πολύ πιο πυκνοί. Σε έναν μήνα από τώρα, δεν θα υπάρχει κεντρική λεωφόρος που αργά τη νύχτα να μην ελέγχεται. Έχουμε ενισχύσει την ομάδα της Τροχαίας με περίπου 100 νέα μέλη, που θα πλαισιώσουν τις ομάδες για τα αλκοτέστ».

Σε ερώτηση για το τι θα συνέβαινε σε περίπτωση που ο ηθοποιός υποβαλλόταν σε αλκοτέστ και διαπιστωνόταν υψηλή συγκέντρωση αλκοόλ, ο υπουργός απάντησε: «Για θετικό αλκοτέστ, προβλέπεται πλέον αφαίρεση άδειας οδήγησης για έναν χρόνο και ένα πολύ υψηλό πρόστιμο. Σε περίπτωση υποτροπής, προβλέπεται οριστική αφαίρεση άδειας οδήγησης. Όταν πρόκειται για πλημμέλημα, την απόφαση για την ποινή τη λαμβάνει το δικαστήριο».

«Θα προσληφθούν 50 ένστολοι άοπλοι αστυνομικοί»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στη δημιουργία νέου σώματος αστυνομίας, που θα λειτουργεί ως διαμεσολαβητής με την κοινότητα των Ρομά.

«Η Αστυνομία θα εισέλθει σε αυτές τις περιοχές και θα ενημερώσει για την παρουσία της. Αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Όσο για όσα ακούστηκαν περί πρόσληψης αστυνομικών Ρομά, η πραγματικότητα είναι η εξής: Η Αστυνομία θα προσλάβει έναν περιορισμένο αριθμό ένστολων, άοπλων, ειδικών καθηκόντων, που θα βρίσκονται κοντά στα αστυνομικά τμήματα στις περιοχές όπου ζουν ευάλωτες ομάδες και θα έχουν ρόλο κοινωνικού διαμεσολαβητή. Θα μπορούν να υποστηρίζουν τόσο την αστυνομία όσο και τους κατοίκους».

«Να τονίσω ότι ήδη στην Αστυνομία υπάρχουν πολίτες που ανήκουν στη φυλή Ρομά και εισήλθαν μέσω πανελλαδικών εξετάσεων. Αν κάποιοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτή την ομάδα, θα υποβληθούν σε “βασανιστική” εκπαίδευση και θα αποτελούν βοηθούς της αστυνομίας και των κατοίκων σε θέματα κοινωνικής ειρήνης».

«Πρόκειται για ένα νέο σώμα που δεν υπήρξε ποτέ στη χώρα μας. Για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί και θα αποτελείται από άοπλους, ένστολους ειδικών καθηκόντων».