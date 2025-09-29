Τα εγκαίνια των νέων φοιτητικών εστιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) και του πανεπιστημιακού γυμναστηρίου δυναμικότητας 1.000 θεατών έγιναν σήμερα στη Σίνδο, παρουσία της Yπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη και του αρμόδιου για την Ανώτατη Εκπαίδευση υφυπουργού, Νίκου Παπαϊωάννου.

Οι εργασίες κατασκευής των νέων φοιτητικών εστιών, σε παλιά ξενοδοχειακή μονάδα που αγόρασε το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, πλησίον της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης, ολοκληρώθηκαν και 110 δώματια- τα περισσότερα μονόκλινα, πλήρως εξοπλισμένα (διαθέτουν γραφεία, ντουλάπες, κουζίνα και μπάνιο) πρόκειται να υποδεχθούν τον προσεχή Δεκέμβρη τους φοιτητές που πληρούν τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια εισδοχής.

«Βρισκόμαστε εδώ μπροστά σε αυτό που θα γίνει το σπίτι για πάνω από 180 παιδιά. Μπορεί να φτάσουμε και τους 200 νέους και νέες που θα έρθουν να μείνουν εδώ, σε ποιοτικούς χώρους, οι οποίοι προσφέρονται με την καλύτερη διάθεση από το Διεθνές Πανεπιστήμιο, ένα ανοικτό, εξωστρεφές πανεπιστήμιο, το οποίο συνεχώς εξελίσσεται», δήλωσε η κ. Ζαχαράκη, συγχαίροντας τη διοίκηση του πανεπιστημίου και όσους συνεργάστηκαν για την ολοκλήρωση του έργου. «Εμείς μπορεί να βλέπουμε ένα τελικό αποτέλεσμα, ένα αγορασμένο κτίριο που σύντομα θα έχει και ανακαινίσεις μέσα στους ήδη πολύ φροντισμένους χώρους ενός παλιού ξενοδοχείου, αλλά είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας και εργώδους προσπάθειας πάρα πολλών», ανέφερε η υπουργός, σημειώνοντας ότι το έργο χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο Παιδείας και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, «έχει ενταχθεί στο τομεακό πρόγραμμα με ένα ποσό το οποίο ξεπερνάει τα 1,8 εκ. ευρώ για την αγορά και την τελική διαμόρφωση του χώρου, έτσι ώστε να έχουμε έτοιμες τις κλίνες τον Δεκέμβριο, για να μπορέσουν να υποδεχτούν τα παιδιά».

«Είναι μεγάλη χαρά ως κράτος να μπορούμε -πάντα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, με τις πρυτανικές αρχές, με τον Δήμο, ο οποίος θα είναι κοντά μας- να παρέχουμε όχι μόνο την εκπαίδευση, όχι μόνο τη διδακτική, τους άξιους καθηγητές μας, αλλά και την φοιτητική μέριμνα, ποιοτικούς χώρους στα παιδιά για να διαμένουν από όπου κι αν έρχονται, ένα καλό ποιοτικό φαγητό, βιβλιοθήκες αλλά και δραστηριότητες οι οποίες προάγουν όχι μόνο τη γνώση, την καλλιέργεια δεξιοτήτων, αλλά και ένα κομμάτι κοινότητας τα οποία θα συντροφεύουν τα παιδιά για μια ζωή. Και βέβαια ασφάλεια και προστασία. Νομίζω ότι και για τους γονείς παίζει ιδιαίτερο ρόλο να ξέρουν τα παιδιά τους θα μένουν σε ένα τόσο ασφαλή και φροντισμένο χώρο», υπογράμμισε η κ. Ζαχαράκη.

Εξήρε τέλος τη συνεισφορά του ΔΙΠΑΕ στην κοινωνική πολιτική, σημειώνοντας ότι και με την προηγούμενη ιδιότητα της ως υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «είχαμε συνεργαστεί στα θέματα παρέμβασης στην πρώιμη παιδική ηλικία, την προσχολική ηλικία και οφείλω να πω ότι είναι ένα πανεπιστήμιο, το οποίο συνεχώς εξελίσσεται, συνδράμει και συμπράττει στους στόχους της χώρας μας».

«Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι ένα εξωστρεφές και διεθνοποιημένο πανεπιστήμιο. Όμως, πέρα από την έρευνα, την ακαδημαϊκή προσέγγιση και τη διδασκαλία, χρειάζεται και ποιοτικός χώρος για τους φοιτητές, τόσο τους Έλληνες όσο και τους ξένους. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στη διοίκηση του Πανεπιστημίου που έτρεξε όλο αυτό το πρότζεκτ, έτσι ώστε οι φοιτητές να μένουν σε ποιοτικό χώρο, να αναβαθμιστεί η περιοχή και να γίνει ένα ακαδημαϊκό hub στη Δυτική Θεσσαλονίκη», δήλωσε από την πλευρά του ο κ. Παπαϊωάννου.

Ο πρύτανης του ΔΙΠΑΕ, καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος επισήμανε ότι «η περίπτωση της αγοράς του ξενοδοχείου για τη φοιτητική εστία είναι ένα case study καλής συνεργασίας μεταξύ των δομών του Υπουργείου και της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου». «Αυτό που κάναμε τώρα θέλουμε να το συνεχίσουμε. Ήδη έχουμε τις Σέρρες, όπου προσπαθούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη μελέτη για ανέγερση φοιτητικής εστίας. Έχουμε ένα πανεπιστημιακό γυμναστήριο το οποίο ξεκινάει η λειτουργία του από σήμερα και με τη συνεργασία του Δήμου θα το αποδώσουμε και στην τοπική κοινωνία», εξήγησε, αναφέροντας σε ό,τι αφορά την εισδοχή των φοιτητών στις φοιτητικές εστίες ότι ήδη ξεκινάει η διαδικασία επιλογής με κοινωνικά κριτήρια, ώστε να μπουν στα δωμάτια τον Δεκέμβρη, ενώ «έχουμε άλλη μία φοιτητική εστία 250 φοιτητών μέσα στο campus στη Σίνδο που ανακαινίζεται πλήρως».

«Είναι μία ακόμα επένδυση εδώ στην δυτική Θεσσαλονίκη, επένδυση στην εκπαίδευση, επένδυση στην ίδια την κοινωνία της περιοχής, επένδυση στην οικονομία και είναι και ένα παράδειγμα προς μίμηση», δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης.

Η Δήμαρχος Δέλτα Γερακίνα Μπισμπινά δήλωσε πως τα έργα τόσο στις φοιτητικές εστίες όσο και στο πανεπιστημιακό γυμναστήριο «δεικνύουν τον χαρακτήρα γενικότερα της παιδείας, αναδεικνύουν όμως και κάτι παραπάνω ότι εδώ είμαστε εδώ όλοι για να βλέπουμε τα παιδιά που έρχονται, να τα προσέχουμε, να τα φροντίζουμε και εμείς ως τοπική κοινωνία, να τους αγκαλιάσουμε όλους».

Εγκαίνια στο πανεπιστημιακό Γυναστήριο

Την ξενάγηση της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας στα δωμάτια και τους υπόλοιπους χώρους των νέων φοιτητικών εστιών, ακολούθησε η τελετή αγιασμού του πανεπιστημιακού γυμναστηρίου του ΔΙΠΑΕ, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα. Το γυμναστήριο δυναμικότητας 1.000 θεατών δύναται να φιλοξενήσει ατομικά και ομαδικά αθλήματα τοπικών ομάδων και ακαδημιών.

«Νομίζω ότι όποιος ή όποια έρθει να επισκεφθεί, να αθληθεί ή να απολαύσει τις νέες εγκαταστάσεις εδώ δεν μπορεί παρά να εντυπωσιαστεί. Αυτό είναι νομίζω το πρώτο αίσθημα το οποίο λάβαμε όλοι ευρισκόμενοι σε αυτόν το χώρο, ο οποίος επιτέλους ανοίγει μετά από πάρα πολλά χρόνια, από την πρώτη τελετή εγκαινίων το 2000. Πλέον το 2025 αποδίδεται σε αυτούς που πρέπει, σε φοιτήτριες, φοιτητές αλλά και στους νέους και τις νέες του Δήμου, σε αυτούς δηλαδή που πραγματικά ανήκει», δήλωσε η Yπουργός Παιδείας, συγχαίροντας τη διοίκηση του ΔΙΠΑΕ που «προσπάθησε να λύσει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα με τη στήριξη του Δήμου, καθώς το αδειοδοτικό ήταν αυτό το οποίο απέτρεπε τη λειτουργία του γυμναστηρίου όλο αυτό τον καιρό»,

«Δεν μπορούμε να μην αναδείξουμε ότι πέραν της πνευματικής άσκησης και της εργασίας, της έρευνας και της συνεχούς δημιουργίας, το να μπορείς να το συνδυάζεις όλο αυτό με τη σωματική άσκηση, η οποία βοηθάει και στην καταπολέμηση πολλών θεμάτων, ζητημάτων ψυχικής υγείας, ζητημάτων εκγύμνασης και άθλησης, είναι μόνο θετικό. Μετράει πάρα πολύ και στην τοπική ανάπτυξη το να μπορούν οι νέοι της περιοχής -πέραν εκείνων που φέρουν τη φοιτητική ιδιότητα – να έρχονται, να αξιοποιούν τον χώρο και είμαι σίγουρη ότι θα βρουν εδώ πραγματικά ποιοτικές στιγμές», επισήμανε η κ. Ζαχαράκη.

«Νους υγιής εν σώματι υγιεί. Παιδεία και αθλητισμός, δυο έννοιες που πάνε μαζί. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος το κάνει πράξη. Αυτό σημαίνει Ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο. Αυτό σημαίνει φοιτητική μέριμνα. Αυτό σημαίνει συνεργασία σωστή των πανεπιστημιακών αρχών με την Πολιτεία», δήλωσε ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου.

Ο πρύτανης του ΔΙΠΑΕ ανέφερε από την πλευρά του ότι στόχος για το πανεπιστήμιο είναι μία φοιτητική μέριμνα με πληρότητα. «Αποδίδουμε ένα πανεπιστημιακό γυμναστήριο το οποίο ήταν κλειστό πολλά χρόνια και με την βοήθεια του Δήμου το ολοκληρώσαμε. Είναι ένα αποτέλεσμα μιας υγιούς συνεργασίας. Χρειαζόμαστε τους δήμους, χρειαζόμαστε την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα δημόσια πανεπιστήμια θα πρέπει να έχουν έναν πιο αναπτυξιακό ρόλο». Η δήμαρχος Δέλτα, πρόσθεσε πως «είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχει αυτή η συνεργασία και συνέργεια» γι’ αυτό και «ήταν ένα από τα πρώτα στοιχήματά μας με τον Πρύτανη μας να δοθεί σε λειτουργία».

Ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας επισήμανε ότι «ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και του Δήμου Δέλτα σήμερα γίνεται πραγματικότητα», συγχαίροντας τη δήμαρχο Δέλτα και τον πρύτανη του ΔΙΠΑΕ «γιατί αποδείξατε στην πράξη ότι όταν οι φορείς συνεργάζονται, έχουν πάντα ωφελούμενους την κοινωνία και τους κατοίκους και αυτό γίνεται σήμερα».

Η εκδήλωση, στην οποία μεταξύ άλλων παρέστησαν και χαιρέτισαν ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γιουτίκας, ο συντονιστής του πρωθυπυργικού γραφείου Θεσσαλονίκης Γιάννης Παπαγεωργίου και ο βουλευτής Δημήτρης Κούβελας, ολοκληρώθηκε με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, που υπέγραψαν ο πρύτανης του ΔΙΠΑΕ και η Δήμαρχος ΔΕΛΤΑ. Το μνημόνιο αφορά τη χρήση των χώρων του γυμναστηρίου από τον Δήμο, ομάδες, σωματεία και αθλητικούς συλλόγους του Δήμου, από το μεσημέρι και μετά και τα σαββατοκύριακα και τα διαδικαστικά που αφορούν τη συντήρηση και καθαριότητα των υποδομών.

Πηγή; ΑΠΕ