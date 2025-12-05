Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις ενίσχυσαν με περίπου 15 εκατομμύρια κυβικά τα αποθέματα της ΕΥΔΑΠ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εταιρεία ακόμα υστερούμε κατά 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, σε σχέση με πέρυσι την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ.

Παράγοντες της ΕΥΔΑΠ τονίζουν ότι αυτή είναι μεν μία μικρή χαραμάδα αισιοδοξίας, ωστόσο, το πρόβλημα της λειψυδρίας παραμένει και είναι υπαρκτό και προχωρά με ταχείς ρυθμούς η υλοποίηση του σχεδιασμού που έχει ήδη ανακοινωθεί με όλες τις προβλεπόμενες δράσεις και έργα, όπως η μεταφορά νερού από την Ευρυτανία, οι νέες γεωτρήσεις κ.α.

Ακολουθούν τα επίσημα σημερινά δεδομένα σε σχέση με πέρυσι την ίδια ημερομηνία

5/12/2024

Ευήνος: 47.310.000

Μαραθώνας: 25.126.000

Μόρνος: 264.370.000

Υλίκη: 241.666.000

Σύνολο: 578.472.000

5/10/2025

Ευήνος: 46.545.000

Μαραθώνας: 18.638.000

Μόρνος: 171.651.000

Υλίκη: 162.395.000

Σύνολο: 399.229.000

5/11/2025

Ευήνος: 48.750.000

Μαραθώνας: 19.331.000

Μόρνος: 148.034.000

Υλίκη: 154.784.000

Σύνολο: 370.899.000

5/12/2025