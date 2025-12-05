Ο Στέφανος Τζίμας στάθηκε άτυχος στο πρώτο του ματς ως βασικός στην Premier League, αφού τραυματίστηκε στο γόνατο. Τα νέα είναι άσχημα για τον νεαρό φορ που αντικαταστάθηκε στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης με την Άστον Βίλα, αφού ο προπονητής της Μπράιτον τόνισε για απουσία μηνών από τους αγωνιστικούς χώρους.

Ο Φαμπιάν Χιούρτζελερ, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον τραυματισμό του Τζίμα, σημειώνοντας πως θα μείνει εκτός για μήνες. «Ο τραυματισμός του Τζίμα χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση, αλλά φαίνεται μακροπρόθεσμος. Εχει κάνει μία υπερηχογραφική εξέταση, αναμένεται άλλη μία, αλλά θα μείνει εκτός για μήνες». Μάλιστα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι «Γλάροι» να αποκτήσουν επιθετικό με τη μορφή δανεισμού, ή να φέρουν πίσω κάποιον ποδοσφαιριστή που έχουν παραχωρήσει δανεικό.