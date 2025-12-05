Η Ρεμπέκα Τζόινς, 30 ετών, κρίθηκε ένοχη για σεξουαλική κακοποίηση δύο μαθητών, συμπεριλαμβανομένου ενός περιστατικού που οδήγησε σε εγκυμοσύνη και για προσβολή του επαγγέλματος της διδασκαλίας. Η Τζόινς εκμεταλλεύτηκε τον ρόλο της ως καθηγήτρια μαθηματικών για να προσεγγίσει τον πρώτο της μαθητή, 15 ετών, αγοράζοντάς του ακριβά ρούχα πριν συνάψει σεξουαλική σχέση μαζί του δύο φορές στο πολυτελές διαμέρισμά της στα Salford Quays, στο Μάντσεστερ.

Όταν διέρρευσαν φήμες για τη σχέση, η καθηγήτρια, γνωστή στους μαθητές ως «Bunda Becky», απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά της, συνελήφθη και κατηγορήθηκε από την αστυνομία. Παρά την εντολή να μην έχει επαφή με παιδιά κάτω των 18 ετών, η Τζόινς ξεκίνησε «ανοιχτά» μια σχέση με έναν δεύτερο μαθητή, αποκαλύπτοντάς του ότι ήταν έγκυος στο παιδί του μέσα από ένα παιχνίδι «εκπλήξεων», το οποίο ολοκληρώθηκε με την παράδοση μιας παιδικής φόρμας με τη φράση «Καλύτερος Μπαμπάς».

Καταδίκη και ποινές

Η Τζόινς είχε ήδη καταδικαστεί σε φυλάκιση έξι ετών και έξι μηνών στο δικαστήριο του Μάντσεστερ, με τον δικαστή να τονίζει ότι είχε «κακοποιήσει» τη θέση εμπιστοσύνης της και εκμεταλλεύτηκε τον προνομιούχο ρόλο της για «σεξουαλική ικανοποίηση». Σήμερα, μια επιτροπή πειθαρχικού ελέγχου διδασκαλίας έκρινε την καθηγήτρια ένοχη για απαράδεκτη συμπεριφορά και για το ότι «προκάλεσε σαφώς βλάβη στο κύρος του επαγγέλματος». Η επιτροπή αναμένεται να αποφασίσει την ποινή, πιθανότατα με οριστική απομάκρυνση από το επάγγελμα.

Ο Φιλ Τόμσον, πρόεδρος της επιτροπής, δήλωσε: «Η επιτροπή διαπιστώνει ότι πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρά αδικήματα. Η συμπεριφορά της Τζόινς επηρέασε την εμπιστοσύνη του κοινού προς το επάγγελμα της διδασκαλίας και συμφωνούμε με τον δικαστή ότι κακοποίησε τη θέση εμπιστοσύνης της».

Η Τζόινς δεν παρέστη στη συνεδρίαση, όπως αναφέρει η Daily Mail. Η επιτροπή θα υποβάλει σύσταση στην υπουργό Παιδείας, Μπρίτζετ Φίλιπσον, για το εάν τα καθήκοντα της Τζόινς θα πρέπει να ανασταλούν προσωρινά ή αν πρέπει να απομακρυνθεί οριστικά από το επάγγελμα, με την απόφαση να ανακοινώνεται επισήμως την επόμενη εβδομάδα.

Οι λεπτομέρειες της υπόθεσης

Κατά τη διάρκεια της δίκης δύο εβδομάδων, αποκαλύφθηκε ότι η Τζόινς ξεκίνησε τη σχέση με τον πρώτο μαθητή, Αγόρι Α, αφού του παρείχε επιπλέον μαθήματα μαθηματικών τον Οκτώβριο του 2021. Ο μαθητής κατέθεσε ότι εκείνη τον προκάλεσε να μαντέψει τον αριθμό τηλεφώνου της, ενώ αντάλλαξαν μηνύματα και πήγαν για ψώνια, καθώς και στο διαμέρισμά της. Βίντεο από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης κατέγραψε την αγορά ακριβών ζωνών Gucci πριν εισέλθουν στο διαμέρισμα.

Το επόμενο πρωί, η Τζόινς προειδοποίησε τον μαθητή να μην το μάθει η μητέρα του, όμως η πληροφορία διαδόθηκε. Παράλληλα, στράφηκε στον δεύτερο μαθητή, Αγόρι Β, 15 ετών τότε, ζητώντας του να διαγράψει δεδομένα από το κινητό της. Παρά την αναστολή και τη σύλληψή της, η Τζόινς ξεκίνησε ανοιχτά μια σχέση με το Αγόρι Β, το οποίο δεν ήταν ούτε 16 ετών.

Το Αγόρι Β περιέγραψε ότι είχαν σεξουαλικές επαφές σε διάφορες τοποθεσίες σε περίπου 30 περιπτώσεις και ότι η Τζόινς είχε αγοράσει ερωτικά παιχνίδια από κατάστημα εσωρούχων Victoria’s Secret. Περιέγραψε επίσης την αποκάλυψη της εγκυμοσύνης με ένα φορμάκι μωρού που έγραφε «Καλύτερος Μπαμπάς».

Δηλώσεις δικαστών και εισαγγελέων

Η Τζόινς καταδικάστηκε για έξι περιπτώσεις σεξουαλικής δραστηριότητας με ανήλικο, εκ των οποίων δύο ενώ βρισκόταν σε θέση εμπιστοσύνης. Γέννησε μια κόρη στις αρχές του 2024, η οποία αφαιρέθηκε από εκείνη εντός 24 ωρών.

Η δικαστής Κέιτ Κόρνελ τόνισε: «Υπάρχει μια εκπληκτική αλαζονεία στη συμπεριφορά σας. Εσείς ήσασταν ο ενήλικας, ο άνθρωπος που έπρεπε να γνωρίζει καλύτερα ότι την εμπιστεύτηκε το σχολείο οι μαθητές καθώς και οι γονείς τους».

Η εισαγγελέας Τζέιν Γουίλσον σημείωσε: «Κάθε γονέας στέλνει τα παιδιά του στο σχολείο περιμένοντας να προστατευτούν και να φροντιστούν. Οι πράξεις της Τζόινς διέλυσαν αυτή την εμπιστοσύνη». Την περιέγραψε ως «σεξουαλικό θηρευτή» που εκμεταλλεύτηκε δύο μαθητές με τον χειρότερο δυνατό τρόπο.