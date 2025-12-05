Τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης, Ακίλα Σάλεχ, υποδέχεται σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σε μια προσπάθεια να διατηρηθεί το καλό κλίμα που διαμορφώθηκε μετά τη διπλή επίσκεψη του Έλληνα υπουργού σε Τρίπολη και Βεγγάζη το καλοκαίρι. Ο Σάλεχ, που πρόσκειται στην πλευρά Χαφτάρ, είχε την πρώτη συνάντηση του προγράμματός του με τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη.

Στις κοινές δηλώσεις τους, ο Κακλαμάνης αναφέρθηκε και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, ζητώντας από τον Σάλεχ να μην κυρωθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης. «Αναφέρομαι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 το οποίο δεν πρέπει να κυρωθεί από το Κοινοβούλιό σας. Αντιθέτως, σε δεύτερο στάδιο, θα πρέπει να ακυρωθεί πλήρως. Αυτό, εξοχότατε κύριε πρόεδρε, είναι προς το συμφέρον πρώτα της Λιβύης και μετά της Ελλάδος», σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη στάση του Σάλεχ στο ζήτημα και για την επιστολή που απέστειλε προς τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, με την οποία ζητούσε την απόρριψη του μνημονίου.

Αμερικανικός σχεδιασμός για τετραμερή διάσκεψη

Στο παρασκήνιο, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει έντονο αμερικανικό ενδιαφέρον και σχεδιασμός για μια τετραμερή διάσκεψη Ελλάδας, Τουρκίας, Αιγύπτου και Λιβύης, με στόχο την επίλυση των διαφορών ανάμεσα στις τέσσερις χώρες. Οι διαφορές αυτές σχετίζονται κυρίως με τις επικαλυπτόμενες Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το αυξημένο αμερικανικό ενδιαφέρον γίνεται εμφανές και από τις συνεχείς επαφές στελεχών ενεργειακών εταιρειών στην Τρίπολη. Πρόσφατα, υψηλόβαθμα στελέχη της Chevron συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό της κυβέρνησης εθνικής ενότητας, Αμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα, καθώς και με την ηγεσία της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος επιχειρηματικής ανάπτυξης Φρανκ Μάουντ, ο γενικός διευθυντής επιχειρήσεων Τζόελ Κοτς και οι επικεφαλής επιχειρήσεων σε περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου, Ντάνιελ Χιπ και Κένεθ Ντέιβις.

Ενόχληση στην Άγκυρα και κίνηση της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίου

Η κινητικότητα αυτή δεν περνά απαρατήρητη από την Άγκυρα. Η κυβέρνηση της Τρίπολης έχει παραχωρήσει στην Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίου (TPAO) δύο οικόπεδα νότια της μέσης γραμμής, όπως την ορίζει η Ελλάδα με βάση τον νόμο Μανιάτη, ανάμεσα στη Λιβύη και την Κρήτη. Ο Τούρκος πρέσβης στην Τρίπολη, Γκιουβέντς Μπεγκιτς, έχει εντατικές επαφές με τον Λίβυο υπουργό Πετρελαίου, Καλίφα Αμπντούλ Σαντίκ.

Η πρόσφατη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Λιβάνου έχει προκαλέσει ενόχληση στην Άγκυρα.

Η Τουρκία θεωρεί ότι πίσω από τη συμφωνία υπήρξε αμερικανική επιρροή, την ώρα που οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις στη Βηρυτό για επιπλέον δράσεις, μεταξύ των οποίων και η πλήρης διάλυση της Χεζμπολάχ.