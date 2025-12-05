Ακόμα μια πρόκριση σε τελικό εξασφάλισε η ελληνική αποστολή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης σε 25άρα πισίνα, που διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Ο Δημήτρης Μάρκος κατέλαβε την 8η θέση στον προκριματικό των 800μ. ελεύθερο με επίδοση 7:39.17 και πήρε το εισιτήριο για τον αυριανό (6/12, 20:28) τελικό. Αντίθετα, ο Βασίλης Κακουλάκης δεν μπόρεσε να πλησιάσει το χρόνο του και με 7:52.03 κατετάγη 23ος.

Η Νικόλ Παυλοπούλου βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και, μετά τα 100μ. μικτή ατομική, πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ και στα 200μ. μικτή, εξασφαλίζοντας με άνεση την πρόκριση στους ημιτελικούς. Η 24χρονη κολυμβήτρια κατετάγη 9η με 2:09.68, βελτιώνοντας κατά σχεδόν ένα δευτερόλεπτο το δικό της ρεκόρ (2:10.63).

Ο Απόστολος Παπαστάμος δεν συμμετείχε ούτε στα 200μ. μικτή, καθώς συνεχίζει να ταλαιπωρείται από μία ίωση και προσπαθεί να είναι έτοιμος για την Κυριακή (7/12), όταν διεξάγεται το καλό αγώνισμα του (400μ. μικτή).

Θυμίζουμε, ότι στο πρόγραμμα της 4ης ημέρας υπάρχουν και δύο ελληνικές συμμετοχές σε τελικούς: η Άρτεμις Βασιλάκη θα αγωνιστεί στις 20:26 στα 800μ. ελεύθερο και στις 20:49 η Άννα Ντουντουνάκη διεκδικεί για ακόμη μία φορά μετάλλιο στα 100μ. πεταλούδα, έχοντας περάσει με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση από τους ημιτελικούς.