Το ρωσικό λιμάνι του Τεμριούκ στην Αζοφική Θάλασσα διαχειρίζεται υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, πετρελαϊκά και πετροχημικά προϊόντα, καθώς και σιτηρά και άλλα βασικά διατροφικά προϊόντα.



Η πυρκαγιά που προκάλεσε το μη επανδρωμένο εναέριο όχημα της Ουκρανίας ξέσπασε στον τερματικό σταθμό μεταφόρτωσης LPG Μάκτρεν-Νάφτα, που φορτώνει LPG από Ρώσους και Καζάκους παραγωγούς για εξαγωγή.



Οι ρωσικές υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους στο Telegram πως «Υπήρξε πυρκαγιά. Ειδικές υπηρεσίες και υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης επιχειρούν στο σημείο». Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, 41 ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν στη διάρκεια της νύχτας από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανάμεσα στα 41 drones ήταν και ένα πάνω από την περιφέρεια του Κρασνοντάρ, όπου βρίσκεται το λιμάνι του Τεμριούκ. Όπως επισημαίνουν ειδικοί στον τομέα, ο τερματικός σταθμός στο λιμάνι του Τεμριούκ της Ρωσίας διαχειρίστηκε τους πρώτους δέκα μήνες του 2023 περίπου 220.000 τόνους LPG.