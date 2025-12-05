Στο 2% καταγράφεται η ανάπτυξη για το τρίτο τρίμηνο του 2025, όπως προκύπτει από τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς της ΕΛΣΤΑΤ. Σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το ΑΕΠ αυξήθηκε 0,6%.



Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η άνοδος του ΑΕΠ προέκυψε από τις μεταβολές των βασικών μεγεθών. Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση 2,1%, με την κατανάλωση των νοικοκυριών να ανεβαίνει κατά 2,4% και εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης κατά 1%. Οι επενδύσεις (ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου) αυξήθηκαν 12,8%. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 1,7%. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 1,7%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 1,1%. Εντούτοις, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 4%, οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 5% και οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 0,8%.



Μεταβολές υπήρξαν και στην τριμηνιαία σύγκριση. Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε 0,6%, με την κατανάλωση των νοικοκυριών να αυξάνεται 0,7% και αυτή της Γενικής Κυβέρνησης 0,2%. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν 3,5%. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 0,2%. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 1,1%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν 0,4%. Τέλος, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση 1,6%, οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν 2,3%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν 1%.