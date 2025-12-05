Από θαύμα σώθηκε οδηγός ενός αυτοκινήτου στο Παλαιό Φάληρο όταν λόγω της έντονης κακοκαιρίας που «χτυπά» την Αττική, ξεριζώθηκε δέντρο και έπεσε πάνω στο όχημά του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, και μάλιστα λίγα λεπτά αφότου ο οδηγός του Ι.Χ. είχε βγει από το αυτοκίνητο για να πάρει καφέ.

Το τζάμι του οχήματος καταστράφηκε, ενώ η πυροσβεστική κλήθηκε άμεσα για την κοπή του δέντρου.

Στο ίδιο σημείο υπέστησαν ζημιές και άλλα οχήματα, με τις κάμερες ασφαλείας να δείχνουν περαστικούς και αυτοκίνητα δευτερόλεπτα πριν από την πτώση.