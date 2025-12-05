Έντονα είναι τα προβλήματα που έχει φέρει στην Αττική η επέλαση της κακοκαιρίας Byron με αποτέλεσμα η Τροχαία να προβεί σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, λόγω της έντονης κακοκαιρίας Byron που είναι σε εξέλιξη, παραμένουν κλειστοί στην Αττική οι παρακάτω δρόμοι:
- 1) Επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου – Σχίνου από το ύψος του ρεύματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.
- 2) Οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρεύματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα στην περιοχή της Μάνδρας.
- 3) Οδός Ήμερου Πεύκου από το ύψος της λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων.
- 4) Λ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ακτής Ιωνίας έως την οδό Γρ. Λαμπράκη, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πέραμα στην περιοχή του Κερατσινίου.
- 5) Λ. Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της Λ. Σχιστού έως την οδό Μπαλή στην περιοχή του Κερατσινίου.
- 6) Περιφερειακή Αιγάλεω από το ύψος της Λ. Αθηνών έως την Αττική Οδό.
- 7) Οδός 28ης Οκτωβρίου από το ύψος της οδού Θωμά Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου.
- 8) Εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της εξόδου της Μεταμόρφωσης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μεταμόρφωση.
- 9) Βόρειος παράδρομος της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών-Κορίνθου από το 38 χλμ έως το 34 χλμ στην περιοχή Νεράκι Νέας Περάμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
- 10) Ανώνυμη οδός πίσω από τα διυλιστήρια Ελευσίνας από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Περιφερειακή Αιγάλεω.
Αντίθετα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στους παρακάτω δρόμους:
- 1) Λ. Βουλιαγμένης από το ύψος της οδού Ανθέων έως το ύψος της Α. Παπανδρέου στην περιοχή της Γλυφάδας.
- 2) Λ. Αθηνών από το ύψος της εξόδου στο ύψος της λεωφόρου Σχιστού-Σκαραμαγκά.
- 3) Οδός Δερβενοχωρίων από το ύψος της λεωφόρου Γεννηματά, ρεύμα κυκλοφορίας προς Δερβενοχώρια.
- 4) Έξοδος Μαγούλας της Αττικής Οδού.
Τέλος, στη νέα εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου από τα διόδια Ελευσίνας έως την έξοδο της Νέας Περάμου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.