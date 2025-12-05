Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού, συναντήθηκε με εθελοντές στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρωθυπουργός άκουσε τις προσωπικές ιστορίες τους και ποιο ήταν το έναυσμα για να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό, ενώ συζήτησε μαζί τους τρόπους ενίσχυσης και περαιτέρω ανάπτυξης του εθελοντικού κινήματος. Η συζήτηση αφορούσε κρίσιμες πτυχές της καθημερινότητας, από την πολιτική προστασία και το «112» έως το περιβάλλον και την οδική ασφάλεια. «Ήθελα να κάνουμε μία γενικότερη συζήτηση και να ακούσω τις δικές σας ιστορίες, στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού», ανέφερε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας την ιδιαίτερη εκτίμησή του προς την προσφορά των ενεργών πολιτών. «Νομίζω ότι αυτές οι ιστορίες προσφοράς μάς δίνουν πολύ μεγάλη δύναμη», προσέθεσε.

Ο Αλέξης Ανδρονόπουλος, συνιδρυτής της οργάνωσης «Salvia» για την υποστήριξη εγκαυματιών, μίλησε για το πώς τον ώθησε η τραγωδία στο Μάτι να ασχοληθεί με τον εθελοντισμό, όταν με τη μοτοσυκλέτα του διέσωσε 18 ανθρώπους. Αναφέρθηκε στη δημιουργία του Μητρώου Εγκαυματιών και στη βελτίωση των κρατικών παροχών για τους εγκαυματίες, ενώ χαρακτήρισε σωτήριο το «112». Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης ήταν από τις πρώτες του προτεραιότητες το 2019 και ότι πλέον έχει διαμορφωθεί μία ουσιαστική κουλτούρα εκκένωσης.

Η Ελένη Ζέρβα από τη Λέσχη Ελλήνων Καταδρομέων Πρέβεζας μίλησε για τη συμμετοχή της σε επιχειρήσεις κατά τη θεομηνία «Daniel» στα Τρίκαλα και τη διάσωση μίας 90χρονης γυναίκας. Τόνισε την ανάγκη να βρεθούν τρόποι επικοινωνίας για ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που δεν χρησιμοποιούν κινητά, με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει τη σημασία της ετοιμότητας απέναντι σε φωτιές, πλημμύρες και σεισμούς.

Η Βαρβάρα Τσισμετζόγλου αναφέρθηκε στη δική της πορεία στον εθελοντισμό, με αφορμή την ανάγκη του πατέρα της για μεταμόσχευση μυελού των οστών και τη δράση της οικογένειάς της που οδήγησε στη μεγάλη αύξηση των εθελοντών δοτών στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός ανέδειξε τη δύναμη του ανιδιοτελούς αλτρουισμού και την πρόοδο της χώρας στις μεταμοσχεύσεις, χάρη και στις υποδομές του Ωνασείου.

Ο Σταμάτης Δαμιανόγλου, εθελοντής δασοπυροσβέστης, πρότεινε την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης παιδιών και εφήβων στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι φωτιές γύρω από την Αττική αποτελούν διαρκή απειλή και πως οι καθαρισμοί οικοπέδων έχουν ήδη δείξει θετικό αντίκτυπο στην ένταση και πορεία των πυρκαγιών.

Ο Βασίλης Σαββίδης παρουσίασε την πολύπλευρη κοινωνική δράση του στην Αγία Παρασκευή, στηρίζοντας αστέγους και μοναχικά άτομα και συμμετέχοντας σε μουσικές δράσεις σε γηροκομεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον χαρακτήρισε παράδειγμα ενεργού πολίτη και αναφέρθηκε στα κρατικά προγράμματα στήριξης των αστέγων που προσφέρουν στέγη και εργασία.

Η Έφη Πασπαλάκη εξήγησε πώς, μετά από σοβαρό τροχαίο, ανέλαβε πρωτοβουλία ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να συμμετέχουν ως εθελοντές σε όλους τους τομείς. Σήμερα, επτά άτομα με σοβαρή αναπηρία εργάζονται ως επαγγελματίες διασώστες. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στη θεραπευτική δύναμη της ενεργού συμμετοχής και την ανάγκη οι άνθρωποι με αναπηρία να αισθάνονται χρήσιμοι και ενταγμένοι σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε θερμά τους εθελοντές για την πολύτιμη και ανιδιοτελή προσφορά τους, τονίζοντας ότι οι εμπειρίες τους αποτελούν θετικά παραδείγματα για όλους. «Να σας συγχαρώ από καρδιάς για όλα αυτά τα οποία κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να ευχηθώ καλές γιορτές σε εσάς και στους αγαπημένους σας», κατέληξε.