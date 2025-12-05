Η κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα δυσκόλεψε ακόμη και τις πιο κρίσιμες διακομιδές ασθενών, με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια, να αποκαλύπτει μια έκτακτη επιχείρηση διάσωσης παιδιού από νησί των Κυκλάδων.

Με τα εναέρια μέσα καθηλωμένα λόγω των θυελλωδών ανέμων, η μεταφορά του ηλικιακά μικρού ασθενούς έγινε με πλοίο της γραμμής, σε μια επιχείρηση που στήθηκε μέσα σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Ο ίδιος σε σημερινή του συνέντευξη στο Mega, περιέγραψε πώς λειτουργεί στην πράξη ο μηχανισμός σε κρίσιμες στιγμές της καθημερινότητας.

«Επικοινώνησε μαζί μου, νωρίς το πρωί, ένας καπετάνιος από το “Blue Star”. Η διαδρομή ήταν από την Κρήτη, Μήλο και Πειραιά και επειδή δεν μπορούσαν να πετάξουν τα Super Puma λόγω του καιρού, πήγε το πλοίο στη Σίφνο για να πάρει ένα παιδάκι, που η αγροτική γιατρός είπε ότι πιθανώς να κινδυνεύει από σκωληκοειδίτιδα».

«Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζουν οι Έλληνες, οι νησιώτες μας. Και αυτός είναι ο τρόπος που πρέπει να σκύβουμε πάνω από τα προβλήματα της καθημερινότητας και στα μικρά και στα μεγάλα».