Το Cloudflare παρουσίασε ξανά προβλήματα, επηρεάζοντας τμήμα του διαδικτύου, όπως είχε συμβεί και πριν από λίγες εβδομάδες, όμως, σε αντίθεση με την προηγούμενη φορά, η βλάβη φαίνεται πως επιλύθηκε σχετικά γρήγορα.

Οι χρήστες άρχισαν να αναφέρουν δυσλειτουργίες το πρωί της Παρασκευής, με το Downdetector να καταγράφει απότομη άνοδο στις αναφορές προβλημάτων για την υπηρεσία.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση του Cloudflare, η εταιρεία είχε εντοπίσει και διερευνούσε «ζητήματα με το Cloudflare Dashboard και τα σχετικά APIs», ενώ, όπως έγινε γνωστό, έχει ήδη εφαρμοστεί διορθωτική ενέργεια για να αποκατασταθούν τα προβλήματα.

Ποιες ιστοσελίδες επηρεάστηκαν από το νέο πρόβλημα στην πλατφόρμα του Cloudfare

Η βλάβη φαίνεται πως επηρέασε πολλές διαδικτυακές υπηρεσίες και ιστοσελίδες, όπως τα Fortnite, DoorDash, AWS, Shopify, Claude, League of Legends, Zoom και άλλες.

Πριν από λίγες εβδομάδες, μια εκτεταμένη βλάβη της Cloudflare -που προκλήθηκε από σφάλμα στο σύστημα που προστατεύει τους ιστότοπους από κυβερνοεπιθέσεις- είχε θέσει εκτός λειτουργίας πολλές δημοφιλείς υπηρεσίες. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μάθιου Πρινς, την είχε χαρακτηρίσει ως τη χειρότερη διακοπή λειτουργίας από το 2019.