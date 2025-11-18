Σημαντικά προβλήματα σημειώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στο διαδίκτυο, στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, καθώς αρκετές ιστοσελίδες επηρεάστηκαν από σφάλμα στην πλατφόρμα Cloudflare, με αποτέλεσμα να «πέσουν» και να μην είναι δυνατή η πρόσβαση των χρηστών.

Το Cloudflare είναι μια υποδομή που προσφέρει πολλές από τις βασικές τεχνολογίες που υποστηρίζουν τις σημερινές διαδικτυακές ιστοσελίδες με εργαλεία που προστατεύουν τους ιστότοπους από κυβερνοεπιθέσεις και διασφαλίζουν ότι παραμένουν online ακόμη και σε συνθήκες έντονης κυκλοφορίας.

Μεταξύ των ιστοσελίδων που επηρεάστηκαν από το πρόβλημα ήταν το Newsbeast, ενώ σφάλματα εμφανίστηκαν σε πολλούς ακόμα ιστότοπους, όπως το X (πρώην Twitter), το ChatGPT και η ιστοσελίδα της εταιρείας OpenAI, αλλά και ο ιστότοπος Down Detector, στον οποίον καταγράφονται τέτοιου τύπου περιστατικά που αφορούν τη λειτουργία του διαδικτύου. Σημαντικές δυσλειτουργίες καταγράφηκαν και σε δημοφιλή βιντεοπαιχνίδια, όπως το League of Legends και το Valorant.

Οι ανακοινώσεις του Cloudflare για τα sites που «έπεσαν»

Το Cloudflare δήλωσε λίγο πριν τις 14:00 πως είναι ενήμερο και πως ερευνά ένα πρόβλημα που, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «επηρεάζει πολλούς πελάτες» της πλατφόρμας. «Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν μόλις γίνουν διαθέσιμες», έγραψε η εταιρεία, η οποία, σε νεότερη ενημέρωσή της, λίγα λεπτά μετά τις 14:00, έγραψε πως εξακολουθεί να διερευνά το πρόβλημα.

«Παρατηρούμε ανάκαμψη των υπηρεσιών, αλλά οι πελάτες ενδέχεται να συνεχίσουν να βλέπουν υψηλότερα από το κανονικό ποσοστά σφαλμάτων, καθώς συνεχίζουμε τις προσπάθειες αποκατάστασης», αναφέρει η νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 14:21.