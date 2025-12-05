Εντοπίστηκε το κλεμμένο όχημα με το οποίο διέφυγαν οι δράστες της ληστείας στο κοσμηματοπωλείο της Πάργας.

Θυμίζεται ότι η ληστεία έγινε στις 11:30 το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου στο κέντρο της πόλης, όταν ένοπλοι εισέβαλαν σε κοσμηματοπωλείο και άρπαξαν αντικείμενα μεγάλης αξίας πριν τραπούν σε φυγή. Άρπαξαν το αυτοκίνητο από διερχόμενο οδηγό καθώς κατά τη διαφυγή τους υπήρξε πρόβλημα με το λάστιχο από το δικό τους όχημα, το οποίο ήταν κλεμμένο στην Αθήνα.

Το όχημα βρέθηκε στα ελληνοαλβανικά σύνορα, στον παλιό ακατοίκητο οικισμό της Σαγιάδας στη Θεσπρωτία. Το μαύρο Alfa Romeo, εντόπισε κτηνοτρόφος της περιοχής και ενημέρωσε την αστυνομία αργά το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου στους αστυνομικούς, οι τρεις δράστες που εισέβαλαν στο κατάστημα ως πελάτες, μιλούσαν ελληνικά, αλλά με αλβανική προφορά.