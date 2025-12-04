Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στις 11:30 το πρωί της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου στο κέντρο της Πάργας, όταν ένοπλοι εισέβαλαν σε κοσμηματοπωλείο και άρπαξαν αντικείμενα μεγάλης αξίας πριν τραπούν σε φυγή.

Συγκεκριμένα, οι δράστες της ένοπλης ληστείας ήταν τέσσερις ή πέντε, όλοι οπλισμένοι και με καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δράστες για να διαφύγουν, έπαθε λάστιχο. Τότε βγήκαν στον δρόμο και με την απειλή όπλου ακινητοποίησαν άλλο όχημα και κατάφεραν να διαφύγουν.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αστυνομικών διευθύνσεων της Ηπείρου για τη σύλληψή τους.