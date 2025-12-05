Ο τρόπος αποπληρωμής των δανείων με ελβετικό φράγκο συζητήθηκε σήμερα στον Άρειο Πάγο με περίπου 100 δανειολήπτες να βρίσκονται έξω από το Δικαστικό Μέγαρο για να υποστηρίξουν τα αιτήματά τους.

Στο Ανώτατο Δικαστήριο βρέθηκαν ο Σύλλογος Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου και το ΙΝΚΑ, ενώ σε άσκηση πρόσθετης παρέμβασης υπέρ των δανειοληπτών προχώρησαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης και σειρά ενώσεων καταναλωτών.

Μέσω των δικηγόρων τους, οι δανειολήπτες ζήτησαν να γίνουν δεκτοί οι ισχυρισμοί τους περί καταχρηστικότητας του συμβατικού όρου με τον οποίο καλούνται να αποπληρώσουν τις δανειακές δόσεις και τους τόκους αυτών με ισοτιμία ελβετικού φράγκου. Όπως σημείωσαν, το αποτέλεσμα είναι να καταβάλουν πολλαπλάσια χρήματα σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο δανεισμού τους.

«Εμείς ζητάμε να κριθεί η υπόθεση από το φυσικό δικαστή μας και να αποσταλεί προδικαστικό ερώτημα προς το Δικαστήριο της ΕΕ προκειμένου να αποφασίσει περί καταχρηστικότητας της ρήτρας ισοτιμίας», τόνισε ο νομικός παραστάτης των δανειοληπτών και, απευθυνόμενος στο δικαστήριο, σημείωσε πως ζητούν να ακολουθήσουν το δρόμο που έχουν υιοθετήσει ήδη 10 χώρες σε σχέση με το θέμα. «Από την Πολωνία έχουν κατατεθεί 10 ερωτήματα, η Ουγγαρία, η Κροατία, η Ισπανία και η Λιθουανία είναι μόνο μερικά από τα κράτη μέλη που έχουν στείλει τέτοιο ερώτημα. Η υπόθεση κρίνεται επί νομικών ζητημάτων και όχι με οικονομικά επιχειρήματα, ότι δηλαδή θα καταρρεύσουν οι τράπεζες. Θα πρέπει να ελεγχθεί κατά πόσο εφαρμόζεται η αρχή της διαφάνειας στο δίκαιο του καταναλωτή, διαφορετικά θα στραφούμε κατά του ελληνικού Δημοσίου», υπογράμμισε ο συνήγορος, ενώ τονίστηκε πως στην περίπτωση που τα δάνεια και οι τόκοι αποπληρωθούν σε ευρώ, χωρίς το βάρος της ισοτιμίας, αυτό θα αποτελεί μια δίκαιη λύση και για τις δύο πλευρές.

Οι τράπεζες, από την πλευρά τους, απέρριψαν τις αιτιάσεις περί καταχρηστικότητας της ρήτρας και διαφάνειας. Μάλιστα, επικαλέστηκαν αποφάσεις τμημάτων και της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για το δηλωτικό χαρακτήρα του όρου αποπληρωμής δανείων σε ελβετικό. Επιπλέον, σημείωσαν πως είναι άνευ αντικειμένου η αποστολή νέου προδικαστικού ερωτήματος, καθώς, όπως είπαν, υπάρχει ήδη σχετική νομολογία σε ΔΕΕ.

Η απόφαση αναμένεται τους επόμενους μήνες.