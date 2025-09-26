Τριάντα έξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που ο Παύλος Μπακογιάννης δολοφονήθηκε από την 17 Νοέμβρη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, μέσω ανάρτησης του, στον Παύλο Μπακογιάννη.

«Σε δύσκολες εποχές, όρισες την πολιτική ως πεδίο σύνθεσης. Την μετριοπάθεια ως δείγμα ωριμότητας. Τον διάλογο ως τεκμήριο δύναμης. Την αλήθεια ως πράξη θάρρους. 36 χρόνια μετά η σκέψη σου παραμένει επίκαιρη. Η στάση σου επαναστατική. Και η μνήμη σου φάρος ελπίδας για όλους μας».