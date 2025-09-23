Οι εργασίες του συνεδρίου «Δικαιοσύνη – Θεμέλιο Ανάπτυξης & Ευημερίας» ολοκληρώθηκαν με κεντρικό θέμα «Η Εμπιστοσύνη ως Νέο Κεφάλαιο Ανάπτυξης και Ευημερίας. Ο ρόλος κράτους, δικαστών, επιχειρήσεων, νομικών και πανεπιστημίων στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου».

Ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης κατά την διάρκεια της ομιλίας του και σε ερώτηση για το εάν είναι ευχαριστημένος με τη Δικαιοσύνη στην Ελλάδα, υποστήριξε: «Ανεξάρτητα εάν εγώ είμαι ευχαριστημένος ή όχι με τη δικαιοσύνη, οι έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει μια ικανοποίηση της τάξεως του 30% με μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 60%. Ένα από τα βασικά θέματα που τίθενται ίσως και το πρώτο, είναι η ταχύτητα στη δικαιοσύνη. Ιδιαίτερα την τελευταία διετία, η κυβέρνηση έχει κινηθεί αρκετά αποφασιστικά και ουσιαστικά στην κατεύθυνση της ταχύτητας απονομής της δικαιοσύνης και του εκσυγχρονισμού γενικότερα των θεσμών και των μηχανισμών». Ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στο νέο δικαστικό χάρτη, κάτι που όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν είχε αντιμετωπίσει καμία άλλη κυβέρνηση. «Έχουμε αύξηση των δικαστών στην Αθήνα από 400 σε 750. Προωθείται ο νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, ο οποίος θα είναι εκσυγχρονιστικός. Έχουμε εμπιστοσύνη στους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, μεταξύ άλλων με τη νέα Γνωμοδοτική Συμμετοχή των Δικαστών των Ανωτάτων Δικαστηρίων στην επιλογή της ηγεσίας αλλά και τη μεταφορά ύλης στους δικηγόρους, για να υπάρχει ελάφρυνση των δικαστηρίων. Υπολογίζεται πως είναι 25.000 λιγότερες οι υποθέσεις.

Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου, μιλώντας για τις παθογένειες που απομένουν να διορθωθούν στη δικαιοσύνη ανέφερε: «Η δικαιοσύνη την οποία υπηρετούμε δεν είναι απλώς μια από τις τρεις εξουσίες και λειτουργίες του κράτους. Το ζητούμενο είναι μια δικαιοσύνη αποτελεσματική, μια δικαιοσύνη που θα είναι πλάι στον πολίτη και ο πολίτης κάθε ημέρα θα την εμπιστεύεται περισσότερο. Σημαντική παθογένεια είναι η καθυστέρηση των δικαστικών αποφάσεων», ανέφερε η κα Παπαδοπούλου, ενώ για τις συνθήκες απονομής της δικαιοσύνης τόνισε πρέπει να βελτιωθούν τα δικαστικά καταστήματα και επίσης να χρησιμοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες.

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλης Πικραμένος υποστήριξε κατά την ομιλία του πως «πλησιάζοντας τα 100 χρόνια λειτουργίας του, το ΣΤΕ έχει μια τεράστια συμβολή στην πολιτεία και στη κοινωνία μας. Έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο. Το πρόβλημα των δικαστηρίων εντοπίζεται στο θέμα των καθυστερήσεων. Αντιμετωπίστηκε σε πρότερη φάση οπότε είχε 35.000 υποθέσεις και τώρα πλέον έχει φτάσει να έχει έως τις 10.000 υποθέσεις», είπε ο κ. Πικραμένος, ενώ για τον ρόλο του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου εξήγησε πως είναι η επίλυση των μεγάλων οικονομικών ζητημάτων, σημειώνοντας πως οι ανάγκες είναι πολλές, οι εξελίξεις τρέχουν και βρισκόμαστε μπροστά σε νέες προκλήσεις.»

Κατά την ομιλία της, η Σωτηρία Ντούνη, πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα: «Το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο και ο ανώτατος ελεγκτικός θεσμός της χώρας ο οποίος δρα ως καταλύτης της καλής διακυβέρνησης. Οι αρμοδιότητες του αρχαιότερου Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας έχουν εκσυγχρονιστεί. Παράλληλα απλοποιήθηκε η δικονομία μας και πλέον είναι εύκολη στο χρήστη της, ενώ προσπαθούμε να εγκαταστήσουμε στο τρέχον έτος το νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό μας σύστημα», ανέφερε μεταξύ άλλων η κα Ντούνη.

Ο Εισαγγελέας Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας κατά την διάρκεια της ομιλίας του σε ερώτηση για τον χειρισμό κάποιων δικογραφιών και τη διστακτικότητα κάποιων συναδέλφων να αρχειοθετήσουν υποθέσεις, απάντησε πως κατά την άποψή του κάτι τέτοιο δεν υφίσταται : «Η τοξικότητα των ημερών είναι βεβαίως πολύ μεγάλη, ωστόσο οι λόγοι για τους οποίους μια μήνυση ή μηνυτήρια αναφορά πρέπει να αρχειοθετηθεί ή μια έγκλιση πρέπει να απορριφθεί, είναι τόσο σαφείς, που δεν νομίζω ότι κάμπτεται κανείς, από τον όποιο βαθμό τοξικότητας. Ο κ Τζαβέλλας αναφορικά με το ζήτημα της ταχύτητας στη δικαιοσύνη, τόνισε: «Μόνιμο πρόβλημα και μόνιμος στόχος από πλευράς της εισαγγελίας είναι η επιτάχυνση στην άσκηση των εισαγγελικών καθηκόντων μέσω της διεκπεραίωσης και της προώθησης των υποθέσεων στο ακροατήριο, για να εκδικαστούν.»

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η δικαιοσύνη βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με την επιχειρηματικότητα: «Κάθε χρόνο κάνουμε μια έρευνα στο ΣΕΒ και για πάνω από 15 χρόνια, οι επιχειρήσεις δηλώνουν ως πρώτο πρόβλημα στην επιχειρηματική δραστηριότητα, τη δικαιοσύνη. Και αυτό δεν είναι μόνο επειδή δυσκολεύονται στην καθημερινή τους λειτουργία οι επιχειρήσεις. Αυτό το πρόβλημα που πρέπει να διευθετήσουμε περισσότερο, είναι οι καθυστερήσεις στην δικαιοσύνη. Χαμηλώνουν την παραγωγικότητα στη χώρα. Νομίζω πως το νούμερο ένα πρόβλημα στη χώρα μας είναι η παραγωγικότητα και πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να την αναπτύξουμε. Η δικαιοσύνη είναι βασικός θεσμός ο οποίος μπορεί να βοηθήσει να ξεμπλοκάρει να αναπτυχθεί η παραγωγικότητα της χώρας. Η δικαιοσύνη είναι απόλυτα συνυφασμένη με την ευημερία ενός τόπου και ειδικότερα στην Ελλάδα».

Σε ερώτηση για το εάν είναι ευχαριστημένος για τον αριθμό και την ποιότητα των δικηγόρων που βγαίνουν κάθε χρόνο στην αγορά, ο Σπύρος Βλαχόπουλος καθηγητής Νομικής Σχολής μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης επεσήμανε: «Στις όποιες επιτυχίες ή παθογένειες στο σύστημα της απονομής της δικαιοσύνης, περιλαμβάνει και τους δικαστικούς λειτουργούς και τους δικηγόρους, ενώ ένα μερίδιο ευθύνης παίζουν και οι νομικές σπουδές. Θα πρέπει λοιπόν να ξαναδούμε το θέμα των νομικών σπουδών και το πρόγραμμα σπουδών στις νομικές σχολές. Επίσης πολύ σημαντικό κομμάτι είναι οι σχέσεις της δικαιοσύνης και του δικαίου γενικότερα με τη δικονομία. Καλός νομικός είναι αυτός που έχει γενική παιδεία. Δεν φτιάχνουμε τεχνοκράτες, δεν είμαστε επαγγελματική σχολή, προσπαθούμε να φτιάξουμε καλούς νομικούς. Και από εκεί και πέρα, ο καθένας να μπορεί να το αξιοποιήσει ακόμα και σε ένα μη νομικό επάγγελμα».

Ο Κωνσταντίνος Βουτεράκος δικηγόρος, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δικηγορικών Γραφείων Ελλάδος, σε ερώτηση για το εάν οι δικηγόροι φέρουν κάποια ευθύνη για τα όσα συμβαίνουν στις παθογένειες της δικαιοσύνης, εξέφρασε την εκτίμηση «πως έχουν ευθύνη, όπως έχουν ευθύνη όλοι οι παράγοντες που εμπλέκονται στη διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης. Λίγα πράγματα μπορούν να κάνουν μόνοι τους και να αλλάξει η δικαιοσύνη, όμως πιστεύω ότι όταν αυτή η προσπάθεια συνδυαστεί με τους άλλους παράγοντες τότε μπορεί να είναι καταλυτική. Οι δικηγόροι», σημείωσε «είναι σαν την κόλα που συνδέει πολλά κομμάτια του παζλ, των αντιδίκων, του δικαστηρίου, των πελατών, των αντιπάλων. Εκεί που μπορούμε να εστιάσουμε εμείς, είναι να δώσουμε προσοχή στα υψηλά επίπεδα της δεοντολογίας και τήρησης κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς».

Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου απαντώντας σε ερώτηση για το ζήτημα της εκταφής θυμάτων των Τεμπών εξήγησε τις νομικές δυνατότητες, σημειώνοντας μεταξύ άλλων, ότι «η εκταφή αυτή ζητείται στα πλαίσια του έργου της ανάκρισης. Η ανάκριση έχει κλείσει, η δικογραφία βρίσκεται ήδη στην Εισαγγελία και στην συνέχεια θα πάει στην Πρόεδρο Εφετών για να πάρει απόφαση εάν θα παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι στο ακροατήριο ή εάν θα διατάξει περαιτέρω κάποιες πράξεις οπότε θα ξανανοίξει η ανάκριση. Το αίτημα εκταφής αφορά την εξέταση των οστών για ξυλόλια και άλλες ουσίες. Τέτοια παρόμοια αιτήματα, έχουν υποβληθεί ήδη κατά την διάρκεια της ανάκρισης, από άλλους συγγενείς και έχουν απορριφθεί με αιτιολογημένες αποφάσεις στις πράξεις του ανακριτή και αιτιολογημένες αποφάσεις του Δικαστικού Συμβουλίου. Αυτό που ζητούν είναι μια ανακριτική πράξη. Δεν ξέρω εάν οι δικηγόροι έχουν ενημερώσει τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά θέλω να τονίσω πως κανένα δικαίωμα δεν χάνεται. Όλα τα δικαιώματα αλλά και οποιαδήποτε αίτηση έχει ασκηθεί κατά την διάρκεια της ανάκρισης και έχει απορριφθεί από τον ανακριτή, μπορεί να υποβληθεί στο ακροατήριο του δικαστηρίου. Όταν ξεκινήσει λοιπόν η δίκη των Τεμπών, στο ακροατήριο, μπορούν να υποβληθούν τα αιτήματα που υποβλήθηκαν κατά την διάρκεια της ανάκρισης και απορρίφθηκαν και ακόμη και καινούρια αιτήματα. Επομένως μέλημα όλων είναι η έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Αυτό πρέπει να είναι το αίτημα όλων των Ελλήνων για να ξεκινήσει αυτή η δίκη και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Έχω αμέριστη συμπαράσταση στον πόνο όλων των συγγενών γιατί χάσανε τα παιδιά τους, τους συζύγους τους, τους γονείς τους. Θέλω όμως να απευθυνθώ σε όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι εκμεταλλεύονται στο έπακρο αυτή την κατάσταση Αυτή η χώρα είχε και άλλα δυστυχήματα, είχε το Μάτι, είχε την Μάνδρα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ποτέ δεν έγιναν τέτοιες εκδηλώσεις από μερίδα ανθρώπων που εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών. Όλοι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών, -και αυτό είναι πια πεποίθηση-, δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη.

Ο Εισαγγελέας Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας αναφερομένος στο εξώδικο που του παραδόθηκε από συγγενείς θυμάτων είπε χαρακτηριστικά: «νομικοί προσπαθούν να με υποχρεώσουν ως έχων την εποπτεία της ανακρίσεως, να δώσω εντολή στον εισαγγελέα Εφετών Λαρίσης και στον Πρόεδρο Εφετών Λαρίσης να ανοίξει ξανά την ανάκριση. Εκφράζω αγανάκτηση μου, γιατί δεν μπορεί να μιλάνε νομικοί με νομικό και να ζητάνε πράγματα εκτός του νόμου».

«Η εκταφή μπορεί να ζητηθεί ως διοικητικό μέτρο από το νομικό πρόσωπο που έχει την εποπτεία του κοιμητηρίου που έχει ενταφιαστεί ο νεκρός. Το αίτημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί γιατί είναι ζήτημα της κυρίας ανάκρισης και έχει κριθεί στην προδικασία, η δικογραφία είναι σε τέτοιο δικονομικό στάδιο και κανείς δεν μπορεί να το κρίνει πλην της Προέδρου Εφετών» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ