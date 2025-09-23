Δεν έχει γίνει καμία απόρριψη κανενός αιτήματος για εκταφή που να αφορά ταυτοποίηση στοιχείων νεκρού, τόνισε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, κληθείς να σχολιάσει την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι στο Σύνταγμα.

Ο υπουργός, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, τόνισε ότι οι ανακριτικές αρχές της Λάρισας έχουν επιληφθεί επί δύο αιτημάτων που κατατέθηκαν το προηγούμενο διάστημα και αφορούν εκταφή για διαπίστωση τυχόν ύπαρξης χημικών ουσιών, ενώ, μετά την ολοκλήρωση των ανακρίσεων, η πρόεδρος των Εφετών θα τα εξετάσει.

Ο υπουργός ανέφερε ότι «εάν υπάρξει αίτημα ή αιτήματα εκταφής για ταυτοποίηση, θα εξεταστούν άμεσα», ενώ επανέλαβε ότι «η κυβέρνηση ούτε μπορούσε ούτε μπορεί να κάνει κάτι επί του θέματος, καθώς αφορά τη Δικαιοσύνη».

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι όσο η ολοκλήρωση της ανάκρισης καθυστερεί και δεν οδηγούμαστε σε δίκη, τόσο θα υπάρχουν οι δυνατότητες για κάποιους οι οποίοι επιχειρούν να εκμεταλλευτούν πολιτικά την τραγωδία, να συνεχίσουν να το κάνουν.