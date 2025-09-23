Με πλήρη επίγνωση ότι δεν θα επιλυθούν τα ζητήματα στα ελληνοτουρκικά θα έχουν συνάντηση σήμερα στις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ταγίπ Ερντογάν, στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει «στις βαλίτσες του» όλο το χαρτοφυλάκιο των εκκρεμοτήτων, όπως το casus belli, το τουρκολιβυκό μνημόνιο, το υποθαλάσσιο καλώδιο και ασφαλώς την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, όμως οι πληροφορίες λένε ότι δεν πρόκειται να προκύψει κάποια ουσιαστική πρόοδος. Άλλωστε, ο χρόνος της συνάντησης θα είναι περιορισμένος εξαιτίας του βεβαρυμένου προγράμματος και των δύο ανδρών. Όμως οι εκπλήξεις δεν μπορούν να αποκλειστούν. Πολύ περισσότερο καθώς η Τουρκία σταθερά επιδιώκει να επιβάλλει τις θέσεις της κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου.

Πώς η συνάντηση με τον Τραμπ θα επηρεάσει το κλίμα στις διαβουλεύσεις

Το κλίμα στις διαβουλεύσεις θα επηρεαστεί εκ των πραγμάτων και από τη συνάντηση που θα έχει ακριβώς την επομένη ο Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο. Εδώ τα σενάρια είναι δύο που μπορούν να μας οδηγήσουν σε μια πρώτη αξιολόγηση στο πώς θα συμπεριφερθεί ο Ερντογάν απέναντι στον Έλληνα πρωθυπουργό. Από τη μια ο πρόεδρος της Τουρκίας νιώθει ικανοποιημένος από το ραντεβού του με τον πλανητάρχη και για πολλούς εκτιμάται ότι θεωρεί τον εαυτό του ηγέτη ίδιας δυναμικής με τον Ντόναλντ Τραμπ, κάτι που του δίνει περισσότερη αυτοπεποίθηση. Από την άλλη όμως γνωρίζει ότι θα πρέπει να δείξει ένα ήπιο προφίλ απέναντι στην Ελλάδα, αν θέλει όντως να προχωρήσει στις εξοπλιστικές συμφωνίες που επιδιώκει με την αμερικανική κυβέρνηση και οι οποίες δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα τις πάρει σε βάθος χρόνου.

«Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τον διάλογο με την Τουρκία και όχι μία συγκρουσιακή λογική ψευτοπατριωτισμού που κονταίνει την Ελλάδα, χωρίς να βάζει στη συζήτηση θέματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών», δήλωσε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για να προσθέσει ότι «η αναφορά Τραμπ στα F-35 περιορίζεται στη συνέχιση των σχετικών συνομιλιών από τότε που αποβλήθηκε η Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 πριν από 6 χρόνια. Εμείς πριν από 6 χρόνια ήμασταν εκτός F-16 και F-35 και η γείτονα ήταν στα δύο. Σήμερα έχουμε ολοκληρώσει πρώτη αναβάθμιση των F-16 και είμαστε μέσα στα F-35. Δεν μπορούμε να επιβάλουμε σε άλλες χώρες τις πωλήσεις εξοπλιστικών».

Στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν αποφασίσει να ανεβάσουν τους τόνους απέναντι στην Τουρκία

Ας έχουμε υπόψη μας πάντως και πληροφορίες που υπάρχουν σε διπλωματικούς κύκλους για τον ρόλο των Αμερικανών και για την παρασκηνιακή πρωτοβουλία του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, να συγκληθεί μια πολυμερής διάσκεψη με κράτη της Ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή την Τουρκία, την Ελλάδα, την Αίγυπτο, τη Λιβύη, για να συζητήσουν θέματα με τις θαλάσσιες ζώνες. Σύμφωνα με πληροφορίες η Άγκυρα δεν επιθυμεί τη συμμετοχή της Κύπρου, αν δεν λάβει μέρος και το ψευδοκράτος. Κάτι που ασφαλώς απορρίπτει η Λευκωσία.

Σε κάθε περίπτωση στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν αποφασίσει να ανεβάσουν τους τόνους απέναντι στην Τουρκία, ανεξαρτήτως του πώς θα πάει η σημερινή συνάντηση. Έχει μάλιστα στείλει οδηγίες προς τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, στη συνεδρίαση, αυτή την εβδομάδα, που θα έχει ως θέμα τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας να θέσουν όλες τις προκλήσεις της Άγκυρας των τελευταίων εβδομάδων ενώπιον του σώματος. Διότι βλέπουν ότι δεν υπάρχουν σημάδια αποκλιμάκωσης από την άλλη πλευρά. Αντιθέτως, θεωρούν ότι οι εξελίξεις με τη Λιβύη και με την εμπλοκή της Chevron μπορεί να οδηγήσουν σε προκλήσεις και επί του πεδίου.