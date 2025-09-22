Ο ευρωβουλευτής του κόμματος «Νίκη», Νίκος Αναδιώτης, παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day», όπου μίλησε για τις αλλαγές που έχει φέρει στη ζωή του η νέα καθημερινότητα στις Βρυξέλλες, αναφέρθηκε στην οικογένειά του, ενώ δεν δίστασε να τοποθετηθεί και για το ζήτημα των αμβλώσεων.

«Έχει αλλάξει πολύ η καθημερινότητά μου, είναι πολλά τα ταξίδια, πηγαινοέρχομαι στο Στρασβούργο κάθε εβδομάδα. Έχω δύο σπίτια. Ακούγεται λίγο κουραστικό αν το σκέφτεσαι, αν δεν το σκέφτεσαι, δεν είναι. Προσπαθώ για το κοινό καλό, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω», είπε αρχικά ο Νίκος Αναδιώτης.

Για την οικογένεια του ανέφερε: «Τα παιδιά πάντα κάνουν παράπονα αν φεύγουν οι γονείς τους από το σπίτι και θέλουν να περάσουν χρόνο μαζί. Ευτυχώς, έχουμε τον χρόνο του Σαββατοκύριακου που είναι και περισσότερο δημιουργικός. Η Βασιλική δίνει ακόμα μεγαλύτερη αξία σε οτιδήποτε κάνω στη ζωή μου. Είναι το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου. Ευχαριστιέμαι τη ζωή μου εξαιτίας της. Μου λείπε πολύ. Με ένα τηλεφώνημά της, αλλάζει η διάθεσή μου. Τη θέλω στη ζωή μου και την ευχαριστώ για αυτό».

Αναφορικά με τις δηλώσεις που είχε κάνει πριν από έναν χρόνο για τις αμβλώσεις και είχε προκαλέσει αντιδράσεις, ο Νίκος Αναδιώτης σημείωσε: «Μου είναι δύσκολο να προσποιηθώ, παρόλο που έχω περάσει από τον χώρο της υποκριτικής. Στην πραγματική μου ζωή, αν δεν πιστεύω κάτι, δεν μπορώ να προχωρήσω. Είπα τη δική μου αλήθεια. Αυτό πίστευα και τότε, αλλά και τώρα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Με τη συνείδησή μου είμαι καλά, δεν με απασχολεί και δεν με επηρεάζει όλο αυτό που συνέβη. Δίνω περισσότερη σημασία στην κριτική των δικών μου ανθρώπων, δεν με επηρεάζει τι θα πει κάποιος που δεν με γνωρίζει ιδιαίτερα. Πλέον θα σκεφτώ τον τρόπο που θα πω κάτι, αλλά συνεχίζω να υπερασπίζομαι τη γνώμη μου. Δεν έχω να φοβηθώ για κάτι που πιστεύω. Οφείλω να είμαι πιο προσεκτικός στον τρόπο έκφρασής μου».

Η αντίδραση του Δημήτρη Παπανώτα

«Πολύ καλό παιδί για το μόντελινγκ. Κάνουμε ό,τι να ‘ναι και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Είμαστε Έλληνες και πάμε εκεί να υπερασπιστούμε την Ελλάδα έναντι ποιου. Αν μιλάμε για τον πολιτικό Νίκο Αναδιώτη είναι να πέσω κάτω να γελάω, με χέρια και πόδια επάνω. Αυτοί όλοι πρέπει να καταλάβουν ότι εδώ δεν είμαστε Ιράν, δεν είμαστε μουλάδες», σχολίασε ο Δημήτρης Παπανώτας για τον Νίκο Αναδιώτη.

«Επειδή είμαστε δημοκρατία, ο καθένας ψηφίζει αυτόν που τον εκφράζει», συμπλήρωσε με τη σειρά της η Σταματίνα Τσιμτσιλή.