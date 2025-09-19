Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έγινε η πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει το αξίωμα της πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Η Γερουσία ενέκρινε τον διορισμό της με απλή πλειοψηφία, στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας που υιοθέτησαν οι Ρεπουμπλικανοί για να επισπεύσουν την επικύρωση κυβερνητικών επιλογών.

«Είμαι βαθιά ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ και στη Γερουσία των ΗΠΑ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Είναι τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως η πρώτη γυναίκα πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα», έγραψε σε ανάρτησή της λίγα λεπτά μετά την επικύρωση.

I am profoundly grateful to President Trump and the U.S. Senate for their trust and confidence in me. It is the honor of my life to serve as the first female Ambassador of the United States to Greece. https://t.co/2iJtWmI3uC — Kimberly Guilfoyle (@kimguilfoyle) September 18, 2025

Τώρα πλέον ο χρόνος μετρά αντίστροφα και αναμένεται να έρθει μέσα στον Οκτώβριο.

Η στάση της απέναντι στα ελληνικά θέματα ήταν ξεκάθαρη από την τοποθέτησή της κατά τη διάρκεια της ακρόασης στη Γερουσία, ακρόαση για την οποία μας έλεγε ότι ήταν πολύ χαρούμενη που απάντησε επαρκώς στις ερωτήσεις των μελών της Γερουσίας.

Θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι σταθερός σύμμαχος σε μια «περίπλοκη γεωπολιτικά περιοχή» με προκλήσεις όπως τα μεταναστευτικά ρεύματα και η αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο και πιστεύει ότι οι Έλληνες εταίροι ενίσχυσαν τις ΗΠΑ την περίοδο των πρόσφατων γεγονότων στο Ισραήλ. Από τις πρώτες της κινήσεις είναι να επισκεφθεί τόσο τις βάσεις, όσο και τις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης, προκειμένου –όπως είπε– να αποκτήσει «ακόμα βαθύτερη κατανόηση του ρόλου τους». Κατά την ακρόασή της είχε κάνει και αναφορά στο λιμάνι του Πειραιά και στην ανάγκη ενίσχυσης τους ασφάλειας στη συγκεκριμένη περιοχή.

Σε ερώτηση σχετικά με τις τουρκικές παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και για την εφαρμογή του δικαίου της θάλασσας, είχε κάνει αναφορά ενώπιον της Γερουσίας στον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στις αρχές της συμμαχίας.

«Ως πρώην εισαγγελέας, είχα πάντα βαθύ σεβασμό στο κράτος δικαίου», είχε πει προσθέτοντας ότι οι θέσεις των ΗΠΑ σταθμίζονται με όσα υποστηρίζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και οι ΗΠΑ ενεργούν με βάση τα συμφέροντά τους και ταυτόχρονα στέλνουν σαφές μήνυμα διεθνώς.

«Οφείλουμε να φροντίζουμε τους συμμάχους τους και να το δείχνουμε στην πράξη. Πρέπει να τιμάται όποιος έχει αποδείξει ότι είναι ισχυρός και αξιόπιστος σύμμαχος», είχε δηλώσει.

Απαντώντας μάλιστα σε ερώτηση του Δημοκρατικού γερουσιαστή, Κόρι Μπούκερ, σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επεσήμανε ότι πρόκειται για «σημαντικό ζήτημα» και υποστήριξε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι «ο καλύτερος διαπραγματευτής» για την εξεύρεση τρόπων ειρηνικής επίλυσης των διαφορών στην περιοχή.

Υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με την Ελλάδα, εκφράζοντας ικανοποίηση για το γεγονός ότι η χώρα είναι η τρίτη μεγαλύτερη σε αμυντικές δαπάνες εντός του ΝΑΤΟ.

Η Γκίλφοϊλ απάντησε ότι συνεργάζεται στενά με τον Αμερικανό πρέσβη στην Άγκυρα, Τόμας Μπάρακ, και είχε καλή συνεργασία και με τον πρώην πρέσβη στην Αθήνα, Τζορτζ Τσούνη.

Η Κίμπερλι -όπως τη λένε πια οι Έλληνες- δεν θα έρθει μόνη της. Θα συνοδεύεται από δύο συνεργάτες της αλλά και τον 18χρονο γιο της, ο οποίος παράλληλα θα σπουδάζει και σε αμερικανικό πανεπιστήμιο.