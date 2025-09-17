«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αυτή η οποία υφάρπαξε την ψήφο των ελεύθερων επαγγελματιών και τελικά τους έβαλε έναν οριζόντιο φόρο, το τεκμαρτό εισόδημα, θεωρώντας ότι φοροδιαφεύγουν», δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, στο Newsbeast και τον δημοσιογράφο Σάββα Γουλόπουλο, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, αναφορικά με τις δηλώσεις της κυβέρνησης πως το ΠΑΣΟΚ «γκρινιάζει» ότι δεν μειώνονται οι φόροι.

«Εμείς μιλάμε για μια Ελλάδα για όλους και όχι για μια Ελλάδα για λίγους, όπως λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη συνέντευξη Τύπου του, στην ερώτηση για το στεγαστικό, είχε πει ότι κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι χάνουν, εννοώντας τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές», συνέχισε η κ. Μαρκογιαννάκη τονίζοντας πως «ό,τι δίνει η κυβέρνηση στην ουσία το έχει πάρει ήδη από φόρους ή ό,τι δίνει στη συνέχεια το τρώει η ακρίβεια».

Αναφερόμενη στα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «πολιτικά μπαλώματα» και όχι για «ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις», εξηγώντας πως «κάθε μέτρο που ανακουφίζει τους πολίτες είναι θετικό, αλλά η ανάσα που δίνει η κυβέρνηση τελειώνει πριν τον επόμενο λογαριασμό».

«Έχουμε μιλήσει εδώ και καιρό για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά», είπε η Μαρκογιαννάκη που θεωρεί πως αυτό το μέτρο σε συνδυασμό με την ενίσχυση της επιτροπής ανταγωνισμού, τον έλεγχο των αγορών και μια ενιαία αρχή καταναλωτή είναι βασικές μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν.

Ακόμα, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου τόνισε τη σημασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων κάνοντας λόγο για «μία κυβέρνηση του 13ώρου», ενώ δήλωσε χαρακτηριστικά πως «βλέπουμε μία κυβέρνηση η οποία από μόνη της καθορίζει ποιος είναι ο κατώτατος μισθός χωρίς να είναι στο τραπέζι όλοι οι εταίροι».

Μιλώντας για τη στεγαστική κρίση η κ. Μαρκογιαννάκη είπε:

«Δεν μπορεί να έχουμε αυτή τη στιγμή μία χώρα που δεν έχει μία διεύθυνση που θα εποπτεύει τι γίνεται στην αγορά των ακινήτων και στα μισθώματα».

«Θα πρέπει να γίνει είσοδος νέων ακινήτων στην αγορά με τέτοιον τρόπο που το κίνητρο θα είναι να μείνουν χαμηλά τα μισθώματα. Γιατί το “Σπίτι μου ένα” και “Σπίτι μου δύο” αυτό που έκαναν στην ουσία είναι να αυξήσουν ακόμη και τις τιμές των παλαιότερων κτισμάτων», συνέχισε η κ. Μαρκογιαννάκη.

Αναφορικά με τα ποσοστά του κόμματος η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου ανέφερε:

«Βαδίζουμε, ξέρετε, έναν δύσκολο δρόμο. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια σταδιακή άνοδος. Χωρίς να χαϊδεύεις αυτιά, είναι δύσκολο να ανεβαίνουν τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, αλλά είμαστε σίγουροι ότι αυτός είναι ο δρόμος της δικαίωσης και θα δικαιωθούμε».