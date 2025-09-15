Με αιχμηρή αναφορά στην αντιπολίτευση ότι υπόσχεται λύσεις «με μαγικό ραβδί» και σε μια λογική «ένας νόμος και ένα άρθρο», τοποθετήθηκε ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μιλώντας στο Action24, με αφορμή τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και την επικείμενη αλλαγή του φορολογικού μοντέλου, ο υπουργός τόνισε ότι «κανείς από εμάς δεν είναι αφελής να πει ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδί».

Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε πως «όσοι πολιτικοί υποσχέθηκαν στον κόσμο ότι θα λυθούν όλα τα οικογενειακά προβλήματα και τα προβλήματα του οικογενειακού προϋπολογισμού με “έναν νόμο και ένα άρθρο”, αυτό οδηγεί σε μνημόνια».

Και πρόσθεσε: «Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ένα κτίσμα το χτίζεις μήνα μήνα, χρόνο χρόνο. Δεν είναι δίκαιο να αλλάξει το φορολογικό σύστημα με βάση τα παιδιά που έχεις; Εσείς δεν λέγατε ότι τα παιδιά είναι σαν τεκμήριο; Αυτό άλλαξε».

«Εμείς από το 2019 έχουμε μειώσει 83 φόρους. Η αντιπολίτευση δεν θέλει να αφαιρέσει αλλά να προσθέσει. Με τις αλλαγές που κάνουμε, ιδιωτικοί υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, από τον Ιανουάριο θα δουν περισσότερα χρήματα. Θα τους φανούν από τον Ιανουάριο σαν αυξήσεις», τόνισε ο υπουργός.