Δεκάδες φίλοι, συγγενείς και γνωστοί βρίσκονται αυτήν την ώρα στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, για να σταθούν στο πλευρό της οικογένειας Σαμαρά στο μνημόσυνο της κόρης τους, Λένας.

Με εμφανή συγκίνηση, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγός του Γεωργία και ο γιος τους Κωνσταντίνος έφτασαν στην εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων, όπου τελείται η τελετή.

Πολλοί ήταν εκείνοι που πλησίασαν την οικογένεια για να τους εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους και να τους αγκαλιάσουν. Ανάμεσά τους βρίσκονται πολιτικοί και επιχειρηματίες, θέλοντας να δηλώσουν με την παρουσία τους τη στήριξή τους.

Μεταξύ άλλων, παρευρίσκονται ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η Άντζελα Γκερέκου, καθώς και πλήθος κόσμου που ήρθε για να μοιραστεί τη θλίψη με την οικογένεια.