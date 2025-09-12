Θετικά είναι τα μηνύματα που λαμβάνουν από τις πρώτες δημοσκοπήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου λίγα 24ωρα μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ.

Ωστόσο, αυτό που τονίζουν είναι ότι τα μέτρα χρειάζονται χρόνο και θα γίνουν ακόμα περισσότερο αντιληπτά όταν οι πολίτες θα διαπιστώσουν τον αντίκτυπό τους στην τσέπη τους.

Το τελευταίο διάστημα κυβερνητικά στελέχη και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν αποδυθεί σε έναν αγώνα δρόμου προκειμένου να αντικρούσουν την κριτική της αντιπολίτευσης αλλά και να «πολεμήσουν» με στοιχεία τα fake news και την προσπάθεια απαξίωσης της μεταρρύθμισης που αγγίζει όλους τους Έλληνες.

Χθες, είδαν το φως δυο δημοσκοπήσεις. Η μια της Interview και η άλλη της Opinion Poll. Και οι δυο διενεργήθηκαν από τις 8 έως τις 10 Σεπτεμβρίου, πολύ κοντά δηλαδή στις εξαγγελίες και άρα αποτελούν μια πρώτη αντίδραση των πολιτών σε όσα άκουσαν από τα χείλη του πρωθυπουργού.

Η πρώτη ανάγνωση που κάνουν στο κυβερνητικό επιτελείο δείχνει ότι με βάση την δημοσκόπηση της Opinion Poll οι πολίτες φαίνονται ικανοποιημένοι (ποσοστό 53%) από τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Το 70% των πολιτών θεωρεί τα μέτρα σημαντικά

Οι 7 στους 10 θεωρούν σημαντικά τα μέτρα, ενώ η ΝΔ ανεβαίνει ξανά στο 30,5% στην εκτίμηση ψήφου (επιστρέφοντας στα επίπεδα του Μαΐου και του Ιανουαρίου του 2025), 16,5 μονάδες μπροστά από το ΠΑΣΟΚ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σχεδόν 21 μονάδες μπροστά στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενώ σχεδόν 7 στους 10 βλέπουν αρνητικά την πρωτοβουλία Τσίπρα για κόμμα, με τον ίδιο να χάνει έδαφος στους αριστερούς-κεντροαριστερούς ψηφοφόρους.

Κυβερνητικά στελέχη τόνιζαν ότι δεν μπορούν να παραγνωρίσουν το θέμα της ακρίβειας καθώς και σε αυτή τη μέτρηση θεωρείται το πιο σοβαρό πρόβλημα για τους πολίτες σε ποσοστό 56,6%, ωστόσο το 37,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η εξαγγελίες δείχνουν πως η κυβέρνηση προσπαθεί, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας, να βελτιώσει τα οικονομικά του μέσου νοικοκυριού, με το 33,3% να δηλώνει ότι θα δει προσωπικά μικρή ή σημαντική βελτίωση στα οικονομικά του λόγω των νέων μέτρων.

Ενδιαφέρον έχουν και τα υπόλοιπα ποιοτικά στοιχεία καθώς ζητήματα όπως τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά, η κατάσταση στην Παιδεία, το Μεταναστευτικό, η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας και η ανεργία βρίσκονται αρκετά χαμηλά στη λίστα με τα όσα προβληματίζουν τους πολίτες.

Το 52,3% του δείγματος δηλώνει ικανοποιημένο από λίγο ως πολύ από τη συνολική επίδοση της κυβέρνησης σε όλη τη θητεία της μέχρι σήμερα και το 47% καθόλου. Για την αντιπολιτευτική τακτική του ΠΑΣΟΚ δηλώνει ικανοποιημένο το 36% και το 61,6% καθόλου.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει στην ίδια μέτρηση και το γεγονός ότι το 63,5% των πολιτών βλέπουν αρνητικά ή μάλλον αρνητικά την ανάληψη πρωτοβουλίας για ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα την ίδια άποψη έχει το 44,3% των αριστερών ψηφοφόρων και το 41,3% των κεντροαριστερών. Το ίδιο ποσοστό δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε ποτέ, με μόλις το 6,5% να απαντά ότι θα το ψήφιζε σίγουρα.

Σχεδόν 7 στους 10 πιστεύουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει νικηφόρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές.

Η δημοσκόπηση της Interview

Και στην δημοσκόπηση της Interview η εικόνα κυβερνησιμότητας δεν αλλάζει καθώς η ΝΔ διατηρεί σημαντικό προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ.

Στην εκτίμηση ψήφου, η διαφορά τους φτάνει τις 12,1 μονάδες με το κυβερνών κόμμα να συγκεντρώνει 26,7% και το ΠΑΣΟΚ 14,6%.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει κυρίαρχος στην αξιολόγηση των πολιτικών αρχηγών, με 27%. Όλα τα υπόλοιπα ποσοστά είναι μονοψήφια: Νίκος Ανδρουλάκης 9,7%, Κυριάκος Βελόπουλος 7,8%, Δημήτρης Κουτσούμπας 6,3%, Ζωή Κωνσταντοπούλου 5,4%, Στέφανος Κασσελάκης 4%, Σωκράτης Φάμελλος 3%, Αλέξης Χαρίτσης 3%, Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,8%, ΔΓ/ΔΑ 1,1%, Δημήτρης Νατσιός 1%, ενώ το 28,9% απαντά «κανένας».

Σε όλες πλέον τις έρευνες οι δημοσκόποι προσπαθούν να ανιχνεύσουν τις προθέσεις των ψηφοφόρων αναφορικά με την πιθανότητα δημιουργίας νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά και στη συγκεκριμένη μέτρηση τίθεται ερώτημα και για την Μαρία Καρυστιανού.

Εδώ, ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται δεύτερος με το 25% να απαντά ότι θα ψήφιζε την κυρία Καρυστιανού, το 13% τον Αλέξη Τσίπρα και το 9% τον κ. Σαμαρά, ενώ το 53% δήλωσε «κανέναν» και αυτό ίσως είναι ένα σημείο στο οποίο στέκονται με ενδοαφέρον.

Όσον αφορά στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ το 77% δήλωσε ότι αισθάνεται «λίγο/καθόλου» ικανοποιημένο, ενώ το 22% «πολύ/αρκετά». Όσον αφορά το αν «υπήρξε κάποια εξαγγελία ή μέτρο που θεωρείτε ότι σας αφορά προσωπικά;», το 40% απάντησε θετικά και το 58% αρνητικά.

Εδώ λοιπόν, όπως σχολίαζαν κυβερνητικά στελέχη πρέπει να γίνει δουλειά καθώς όπως φαίνεται οι πολίτες δεν έχουν ενημερωθεί πλήρως καθώς η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Η ακρίβεια και σε αυτή τη δημοσκόπηση κυριαρχεί στις αγωνίες των Ελλήνων με το 37% να δηλώνει ότι οι αγορές στο σούπερ μάρκετ δυσκολεύουν περισσότερο την καθημερινότητά του, το 31% να επηρεάζεται από τους λογαριασμούς ενέργειας, το 13% από μια έκτακτη δαπάνη, το 12% από το ενοίκιο/κοινόχρηστα και το 4% από τους λογαριασμούς τηλεφώνου.

Εν κατακλείδι, στην κυβέρνηση θεωρούν ότι πρέπει να ολοκληρώνονται οι κυβερνητικοί κύκλοι και να κρίνονται όλα στο τέλος αυτής της τετραετίας. «Οι δημοσκοπήσεις έχουν αξία, αλλά μεγαλύτερη αξία έχουν οι πολιτικές και φυσικά οι αποφάσεις των πολιτών στις εκλογές», έλεγαν χαρακτηριστικά.