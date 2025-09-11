Πολλές ερωτήσεις για τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό δέχθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ερωτηθείς αν έχουν να περιμένουν κάτι οι ελεύθεροι επαγγελματίες τόνισε ότι παλαιότερα στο πλαίσιο της πάταξης της φοροδιαφυγής υπήρχαν αποφάσεις που είχαν πολιτικό κόστος. Όμως, εξήγησε ότι έχουν μειωθεί οι συντελεστές και γι’ αυτή την κατηγορία.

«Έχουμε μειώσει δραστικά τους υπέρογκους φόρους που πλήρωνε ένας ελεύθερος επαγγελματίας και έχουν κάθε λόγο όμως να ζητούν περισσότερα», σημείωσε.

Όσον αφορά στη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά και αν θα επεκταθεί τόνισε ότι «κάθε φορά που θα προκύπτει η δυνατότητα να δώσομε έστω και ένα ευρώ θα το επιστρέφουμε με κάθε τρόπο. Οι μειώσεις άμεσων φόρων είναι αυξήσεις μισθών και συντάξεων. Η μείωση του έμμεσου φόρου δεν είναι βέβαιο ότι θα φτάσει στον καταναλωτή». Πρόσθεσε ωστόσο ότι: «Δεν είμαστε αρνητικοί στην περεταίρω μείωση έμμεσων φόρων».

Έκανε επίσης ιδιαίτερη αναφορά στους νέους σε σχέση με όσα εξαγγέλθηκαν και κατηγόρησε την αντιολίτευση και ιδιαίτερα την αριστερά ότι έχει λάθος εικόνα για το τι κάνουν οι νέοι στην χώρα. «Και δουλεύουν και σπουδάζουν. Έχουν στο μυαλό τους μάλλον ότι οι νέοι είναι μειοψηφία και ασχολούνται με καταλήψεις και επεισόδια. Δεν είναι λίγο για ένα παιδί έως 25 ετών να έχει μηδέν φόρο. Αν κάποιοι το βλέπουν λίγο εγώ το βλέπω σημαντικό. Ναι, δεν είναι αρκετό. 190.000 νέοι έχουν εισόδημα έως 30 ετών. Είναι λίγο αυτοί από τα 0-10.000 ευρώ να έχει 9% από 22% που είχε το 2019; Δεν πρέπει να υποτιμούμε τα μέτρα αυτά και έχουμε χρέος να κάνουμε πολλά περισσότερα».

Για τους εκπαιδευτικούς είπε ότι υπάρχουν νέοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που τους πιάνει το μέτρο και θα αυξηθούν οι αποδοχές τους αν είναι έως 30 ετών. «Οι εκπαιδευτικοί είναι δημόσιοι υπάλληλοι και θα δουν την αύξηση που θα πάρουν όλοι στο δημόσιο. Το ίδιο ισχύει για τους υγειονομικούς και τους ένστολους. Οι συνταξιούχοι θα έχουν επίσης τρεις αιτίες για να πάρουν αυξήσεις».

Όσον αφορά στις εξελίξεις στα ενεργειακά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Η χθεσινή είδηση είναι μια από τις σημαντικότερες για τον τομέα της ενέργειας στην χώρα μας. Είναι μια εξέλιξη κόμβος για την Ελλάδα και η πιο ηχηρή απάντηση σε όσους αμφισβητούν τα αυτονόητα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Υπάρχουν και εντός συνόρων επισπεύδοντες της συζήτησης οι οποίοι αναζητούνται. Απέναντι στους ψευτοπατριώτες ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ψηλώνει» την Ελλάδα με μια στρατηγική που δεν αποσκοπεί σε πρόσκαιρες εντυπώσεις αλλά οι κινήσεις έχουν τον χαρακτήρα στέρεων βημάτων».

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο η Τουρκία να προχωρήσει επίσης σε συμφωνία με τη Chevron όπως διαφάνηκε και από δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων ο κ. Μαρινάκης είπε: «Δεν είναι δική μας δουλειά να σχολιάζουμε επαφές άλλων κρατών αλλά μας νοιάζει να επιβεβαιώνει η κάθε κίνηση στον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Δεν υπάρχει ανησυχία και εμείς δεν μιλάμε για συζητήσεις αλλά για προχωρημένες κινήσεις».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κλήθηκε να απαντήσει στις κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση τους έκλεψε την ιδέα για το Εθνικό Απολυτήριο και είπε ότι «Δεν πρέπει να πάμε στην λογική ποιος το είπε πρώτος όπως κάνουν τα παιδιά στο Δημοτικό. Είναι πολύ πιο σοβαρή συζήτηση. Άλλωστε ο πρωθυπουργός είπε ότι για κάποιες μεταρρυθμίσεις χρειάζονται συναινέσεις».

Εξέφρασε επίσης εκ μέρους της κυβέρνησης την αλληλεγγύη μας στην Πολωνία,«μια σύμμαχο χώρα στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ».

Και πρόσθεσε ότι: «Δικαιώνεται η πολιτική της Ελλάδας στην εθνική άμυνα και επιβεβαιώνεται η στάση μας όσον αφορά στην τήρηση του διεθνούς δικαίου και του αναθεωρητισμού».

Καταδίκασε απερίφραστα την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ, ενώ αναφορικά με τις πληροφορίες για μια νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αναμένεται στη Βουλή και τι θα πράξει η κυβέρνηση είπε μεταξύ άλλων ότι «Συνεπής στάση είναι να μην μπλοκάρεις την άρση της ασυλίας και είναι σχεδόν κανόνας. Ας δούμε αν έρθει τι θα έρθει και θα απαντήσουμε σχετικά».

Τέλος, ρωτήθηκε και για τα ευρήματα δημοσκόπησης και είπε: «Με πολύ σεβασμό διαβάζω τα ευρήματα σε όλες τις δημοσκοπήσεις και ειδικά για την συγκεκριμένη την βλέπω κοντά στην πραγματικότητα. Σαφές ότι υπάρχει πολιτική υπεροχή της ΝΔ έναντι της αντιπολίτευσης. Απέναντί μας έχουμε μια στείρα αντιπολίτευση χωρίς κοστολογημένες προτάσεις. Έχουν μεγάλη αξία οι δημοσκοπήσεις αλλά πιο πολύ οι πολιτικές που ακολουθούνται».