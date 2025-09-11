Δύο μόνο κόμματα καταγράφονται διψήφια στην πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης της Opinion Poll για το Action 24, ενώ στην εκτίμηση τα εν λόγω κόμματα φτάνουν τα 4. Εκτός Βουλής καταγράφεται το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη.

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός παραμένει με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ δημοφιλέστερο από τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός φαίνεται πως είναι η μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά. Θετικός εμφανίζεται τέλος, σχεδόν ένας στους τρεις ερωτηθέντες για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέους κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 24,9%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ στο 11,4%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 9,6%, η Ελληνική Λύση στο 9,4%, το ΚΚΕ στο 6,1%, η Φωνή Λογικής στο 3,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,4%, το ΜέΡΑ25 στο 2,8%, το Κίνημα Δημοκρατίας στο 2,2%, η Νίκη στο 2%, η Νέα Αριστερά στο 1,3% και οι Σπαρτιάτες στο 1,1%.

Στην εκτίμηση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων διαμορφώνονται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία 30,5%

ΠΑΣΟΚ 14%

Πλεύση Ελευθερίας 11,7%

Ελληνική Λύση 11,5%

ΚΚΕ 7,4%

Φωνή Λογικής 4,3%

ΣΥΡΙΖΑ 4,2%

ΜέΡΑ25 3,4%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,7%

Νίκη 2,4%

Νέα Αριστερά 1,6%

Σπαρτιάτες 1,3%

Θετικός ο 1 στους 3 στον Αλέξη Τσίπρα

Ένας στους τρεις ερωτηθέντες εμφανίζεται θετικός σε μια ενδεχόμενη πρωτοβουλία Τσίπρα. Θετικά και μάλλον θετικά απαντά το 30,1%, ενώ το 63,5% αρνητικά και μάλλον αρνητικά. Στο ερώτημα αν θα ψήφιζαν το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, το 6,5% απαντά πως «σίγουρα θα το ψήφιζα», ενώ το 25,3% «θα μπορούσα να το ψηφίσω». «Δεν θα μπορούσα να το ψηφίσω» απαντά το 63,5%.

Τέλος, σε ερώτημα για το αν ο Αλέξης Τσίπρας ως επικεφαλής νέου κόμματος μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 26% απαντά «ναι» και «μάλλον ναι» και το 66,8% «όχι» και «μάλλον όχι»

Δημοφιλέστερο μέτρο της ΔΕΘ η μείωση της ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά

Το 37,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι εξαγγελίες δείχνουν πως η κυβέρνηση προσπαθεί, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας, να βελτιώσει τα οικονομικά του μέσου νοικοκυριού, με το 33,3% να δηλώνει ότι θα δει προσωπικά μικρή ή σημαντική βελτίωση στα οικονομικά του λόγω των νέων μέτρων.

Συγκεκριμένα, το 9,6% δηλώνει πολύ ικανοποιημένο, το 18,8% αρκετά ικανοποιημένο, το 24,6% λίγο και το 44,5% καθόλου από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού.

Αν η ερώτηση γίνει για κάθε μέτρο ξεχωριστά και κατά πόσο θεωρείται σημαντικό από τους πολίτες, οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

Το 69,6% θεωρεί από λίγο ως πολύ σημαντικό το μέτρο της μείωσης ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό μέχρι 20.000 κατοίκους (20,9% πολύ, 25,7% αρκετά και 23% λίγο).

Το 65,1% θεωρεί σημαντικό το μέτρο για μηδενικό φόρο στους νέους μέχρι 25 ετών και φορολόγηση με 9%, αντί 22% για τους νέους 25-30 ετών (21,4% πολύ, 21,1% αρκετά και 22,6% λίγο).

Το 66,4% θεωρεί σημαντικό το μέτρο για μείωση στο μισό του ΕΝΦΙΑ στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους το 2026 και μηδενισμό το 2027 (21,6% πολύ, 20,8% αρκετά και 24% λίγο),

Το 69,5% θεωρεί σημαντικό το μέτρο για μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2% με παραπέρα μείωση ανά παιδί που έχει η οικογένεια (19,3% πολύ, 20,7% αρκετά και 29,5% λίγο), και

Το 64,7% σημαντικό το μέτρο για μείωση της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους στο μισό για το 2026 και κατάργηση το 2027 (15,3% πολύ, 24,3% αρκετά και 25,1% λίγο).