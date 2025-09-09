«Η περιφέρεια είναι στον πυρήνα της κυβερνητικής στρατηγικής», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Star Κεντρικής Ελλάδας. Ο υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στη στρατηγική σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στην ελληνική περιφέρεια.

O υπουργός σημείωσε ότι η ενίσχυσή της αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος.

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση προχωρά σε συγκεκριμένα κίνητρα προς αυτή την κατεύθυνση, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε βάθος διετίας σε 12.700 οικισμούς έως 1.500 κατοίκους.

Παράλληλα, ανέδειξε το συνολικό πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας ότι τα μέτρα αυτά «αποτελούν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση». Όπως ανέφερε, το δημογραφικό είναι ένα υπαρξιακό ζήτημα εθνικής βαρύτητας, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με μια φορολογική μεταρρύθμιση.

Ο υπουργός υπογράμμισε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει ήδη καταργήσει 80 φόρους, προχωρώντας σε μια σταθερή πορεία ελάφρυνσης βαρών για τους πολίτες, χωρίς να διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Αναφερόμενος στη νέα φορολογική μεταρρύθμιση, ο κ. Πιερρακάκης εξήγησε ότι «αφορά όλους – δημόσιους υπαλλήλους, ιδιωτικούς υπαλλήλους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες». Οι μισθωτοί θα δουν αυξήσεις στους μισθούς τους από την 1η Ιανουαρίου 2026, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα επωφεληθούν από το 2027 με τις εκκαθαρίσεις φόρου.

«Δεν υπάρχει καλύτερο μέτρο για να στηρίξεις τις οικογένειες, τους νέους, τους πολύτεκνους, από το να τους στηρίξεις απευθείας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο υπουργός, προσθέτοντας ότι όλοι οι πολίτες θα δουν απτά αποτελέσματα «στους λογαριασμούς τους και στις φορολογικές τους δηλώσεις».

Πηγή: ΑΠΕ