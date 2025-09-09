Οι αναμενόμενες μεν αλλά πολύ σοβαρές δε, εξελίξεις στη Γαλλία με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ να βρίσκεται σε πολιτική περιδίνηση και τον Εμανουέλ Μακρόν να αναζητεί τον 5ο πρωθυπουργό σε λιγότερο από δύο χρόνια, καταδεικνύουν ότι η πολιτική σταθερότητα την οποία επικαλείται με έμφαση ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι τελικά το ζητούμενο.

Στις εξελίξεις αυτές αναμένεται να αναφερθεί και σήμερα ο πρωθυπουργός στην καθιερωμένη συνάντηση που θα έχει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στις 10 το πρωί, στον απόηχο και των ανακοινώσεων στη ΔΕΘ.

Όπως εξηγούν συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, η κανονικότητα στην οποία έχει επιστρέψει εδώ και καιρό η χώρα, βοηθά στην αντιμετώπιση προβλημάτων που δεν μπορούν να εκριζωθούν από τη μια ημέρα στην άλλη. Γιατί, μόνο σε συνθήκες ομαλότητας ευνοείται η ανάπτυξη της οικονομίας.

Επισημαίνουν ακόμα ότι, μέσα σε αυτό το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει γερά θεμέλια μέσα από την πιστή τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων. Η Γαλλία βιώνει ένα σοκ, το οποίο οι Έλληνες έζησαν ακόμα πιο έντονα πριν από 10 και πλέον χρόνια, αλλά τώρα, μετά από πολλές θυσίες αλλά και συνετό τρόπο διακυβέρνησης της ΝΔ, ήρθε η ώρα να δρέψουν τους καρπούς των κόπων τους.

Ακόμα και οι πολιτικοί του αντίπαλοι συμφωνούν στο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει μετακινηθεί χιλιοστό από τις θέσεις του

Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από τον πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη και εξειδικεύθηκαν χθες από το οικονομικό επιτελείο έχουν στόχο να ανακουφίσουν άμεσα το σύνολο των Ελλήνων που βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, ενώ τα όσα περιέγραψε με τη μορφή μεταρρυθμίσεων με ορίζοντα το 2030 δίνουν και προοπτική.

Σε αυτό που συμφωνούν ακόμα και οι πολιτικοί του αντίπαλοι είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει μετακινηθεί χιλιοστό από τις θέσεις του, τόσο όσον αφορά στην ασκούμενη οικονομική πολιτική, όσο και για θεσμικά ζητήματα όπως, για παράδειγμα, η ολοκλήρωση της 4ετίας αλλά και η μη αλλαγή του εκλογικού νόμου, την οποία εισηγούνται με επιμονή ακόμα και στενοί του συνεργάτες.

Απέναντί του έχει μια κατακερματισμένη αντιπολίτευση με καταγγελτικό λόγο που δεν οδηγεί πουθενά και με αντιλήψεις του παρελθόντος, μοιράζοντας ανέξοδες υποσχέσεις οι οποίες είναι όμως ανεφάρμοστες στην πράξη.

Αντίθετα, η φετινή ΔΕΘ είναι η συνέχεια μιας διαδρομής που ξεκίνησε το 2019, με το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέφεται στους πολίτες ενισχύοντας τα εισοδήματα της μεσαίας τάξης και των πιο ευάλωτων, των νέων, των κατοίκων της περιφέρειας, των ορεινών και των νησιωτικών κοινοτήτων, πάντα εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων και υποχρεώσεων της χώρας.

Και σε βάθος χρόνου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναζητεί συναινέσεις για να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις όπως η καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου, η ολοκλήρωση του νέου ΕΣΥ, οι σύγχρονες Πολεοδομίες και το πλήρες Κτηματολόγιο και ο Εθνικός Ενεργειακός Χάρτης, που θα πρέπει να γίνουν με ορίζοντα το 2030.