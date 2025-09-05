Με σαφές πολιτικό μήνυμα και έμφαση στη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας παρενέβη στη συνεδρίαση της Γραμματείας Αγροτικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Όπως τόνισε, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί τον πυρήνα της αγροτικής οικονομίας, αφού κάθε μήνα κατευθύνει 200 εκατ. ευρώ σε περισσότερους 600.000 παραγωγούς.«Δεν πιστεύει κανείς ότι μπορεί η περιφέρεια να ζήσει χωρίς τον ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο του οργανισμού για την επιβίωση και την ανάπτυξη της υπαίθρου.

Ο υπουργός μίλησε για μια νέα εποχή διαφάνειας και μεταρρυθμίσεων, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι παθογένειες του παρελθόντος και να ενισχυθεί η αξιοπιστία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως επισήμανε, έχουν ήδη δρομολογηθεί σημαντικές αλλαγές, από το Action Plan και την ενίσχυση του ΟΠΕΚΕΠΕ με περισσότερα από 100 νέα στελέχη, έως τις συναντήσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους για να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η συνέχιση της χρηματοδότησης.

«Έχουμε την ιστορική ευθύνη να οδηγήσουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην επόμενη ημέρα. Δεν έχουμε άλλη λύση», είπε ο ίδιος εμφατικά και ξεκαθάρισε ότι δεν θα γίνεται πλέον καμία πληρωμή χωρίς εξονυχιστικό έλεγχο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο ζήτημα των ζωονόσων και συγκεκριμένα της ευλογιάς. Όπως σημείωσε, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων βρίσκεται σε συνεννόηση με αυτό των Οικονομικών, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι επιπλέον αναγκαίοι πόροι για την αποζημίωση των κτηνοτρόφων που επλήγησαν.

Η πολιτική πρόθεση, όπως υπογράμμισε, είναι να στηριχθεί έμπρακτα ο κτηνοτρόφος και να αποκατασταθούν όσο γίνεται οι απώλειες, με στόχο την …εκρίζωση της νόσου.

Επισήμανε, δε, την ανάγκη να υπάρξει υπευθυνότητα απ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εφαρμογή των μέτρων, όχι μόνο από το ίδιο το υπουργείο, αλλά και από τις περιφέρειες και τους ίδιους τους κτηνοτρόφους.

Την ίδια στιγμή, ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε και στη συνολική στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα, ο οποίος -όπως είπε- αντιμετωπίζει μια δύσκολη συγκυρία σε όλη την Ευρώπη. Η απάντηση, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η δημιουργία ενός ανθεκτικού μοντέλου με πραγματικές οικονομικές ενισχύσεις, έργα για την ορθότερη διαχείριση του αρδευτικού νερού, μέτρα για φθηνή ενέργεια, χαμηλή φορολογία και, πάνω απ’ όλα, διασφάλιση των ευρωπαϊκών πόρων.

«Με σοβαρότητα και ευθύνη επιχειρούμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα», σημείωσε, επιμένοντας πως η ιστορική υποχρέωση της ΝΔ είναι να σταθεί δίπλα στον παραγωγό και να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη.

Η παρέμβασή του, άλλωστε, είχε και σαφή πολιτική διάσταση, καθώς ανέδειξε τον ρόλο της Νέας Δημοκρατίας ως της δύναμης που επιλέγει τον δρόμο της σταθερότητας και της προόδου, με σεβασμό στους πόρους των Ελλήνων και της Ευρώπης. Η στάση αυτή, όπως υπογραμμίζεται και στο εσωτερικό της ΝΔ, συνδέεται με την προσπάθεια του κόμματος να διαμορφώσει ένα σταθερό και αξιόπιστο πλαίσιο για τον πρωτογενή τομέα, αφήνοντας πίσω πρακτικές που στο παρελθόν δημιούργησαν αμφιβολίες.

Τα κύρια θέματα που έθεσαν οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου ήταν η καλύτερη προβολή των θετικών μέτρων που έχει λάβει η Νέα Δημοκρατία στον πρωτογενή τομέα ενώ ειδική μνεία έγινε στην ανάγκη να δίνονται ταχύτερα οι αποζημιώσεις.

Σε ό,τι αφορά την ευλογιά, συζητήθηκε το ζήτημα της αναπλήρωσης του ζωικού κεφαλαίου που θανατώθηκε εξαιτίας των ζωονόσων και φυσικά το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου επισημάνθηκε η ανάγκη να εξυγιανθεί το συντομότερο, διότι αμαυρώνεται η συνολική εικόνα του κυβερνητικού έργου στον πρωτογενή τομέα.

Απαντώντας ο κ. Τσιάρας, σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ είπε ότι με την υπαγωγή του στην ΑΑΔΕ, διασφαλίζεται η συνέχιση της χρηματοδότησης από την ΕΕ και στο τέλος από τη μεταρρύθμιση που επιχειρείται οι μόνοι ωφελημένοι θα είναι οι πραγματικοί αγρότες, όπως διευκρίνισε.

Παράλληλα, ο ίδιος σημείωσε ότι έχει ξεκαθαρίσει πως άποψή του είναι να συνδεθεί η καταβολή των ενισχύσεων με το ύψος της παραγωγής, εξέλιξη την οποία, όπως διαφαίνεται θα υιοθετήσει η ΕΕ για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Όσον αφορά στον ΕΛΓΑ τόνισε ότι για τον παγετό θα δοθούν προκαταβολές τον Οκτώβριο και θύμισε οτι στην τελευταία 5ετια έχουν καταβληθεί στους αγρότες πάνω από 1,6 δισ. ευρώ, όταν μόνο τα μισά προέρχονται από ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών.

Για την εφαρμογή του Μέτρου 23, εξήγησε ότι η αδυναμία δικαιολόγησης του 30% της ζημιάς από τις υπηρεσίες ορισμένων Περιφερειών δημιουργεί καθυστερήσεις στην καταβολή των 173 εκατ. ευρώ που έχουν προϋπολογισθεί ως αποζημίωση.

Τονίζεται ότι στη συνεδρίαση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, οι δύο υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας και Γιάννης Ανδριανός οι τρεις γενικοί γραμματείς, Σπύρος Πρωτοψάλτης, Αντώνης Φιλιππής και Αργυρώ Ζέρβα, ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Διαμαντής Γκολιδάκης, ο αντιπρόεδρος της ΕΘΕΑΣ, Χρήστος Γιαννακάκης, ο διευθυντής της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας, Πέτρος Τζανετάκος, η συντονίστρια του γραφείου πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Έλενα Σώκου, οι αντιπρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννης Καϊμακάμης και Χρήστος Ζαλίδης, ο πρόεδρος του ΙΓΕ, Διονύσης Κυριακόπουλος, ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ, Γιάννης Κολλάτος, ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Παναγιώτης Χατζηνικολάου, ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Γιώργος Κεφαλάς και εκπρόσωποι συνεταιριστικών φορέων.

Πηγή: ΑΠΕ