Η απαξίωση των αποτελεσμάτων ακόμα και της οικονομικής αστυνομίας στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ από την αντιπολίτευση και ο εντοπισμός 1036 ΑΦΜ τα οποία είχαν λάβει παρανόμως πάνω από 22 εκατομμύρια ευρώ έγινε άλλη μια αφορμή για να πολωθεί και άλλο το πολιτικό κλίμα.

Και δείχνει ότι η συνέχεια ακόμα και έως τις κάλπες θα είναι γεμάτη εντάσεις και διαξιφισμούς.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο μιλούν για μηδενιστική αντιμετώπιση από τους πολιτικούς τους αντιπάλους κάθε κίνησης είτε είναι προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης της νομιμότητας είτε προς την οδό της διαφάνειας. Και το αποδίδουν στο γεγονός ότι ειδικά στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν απέναντί τους δύο κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα τις προηγούμενες δεκαετίες και αρνούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους όπως έπραξαν και σε άλλα μεγάλα ζητήματα όπως π.χ. στα Τέμπη.

Στιγμιότυπο από τα γραφεία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

«Συμπεριφέρονται σαν η Ελλάδα να ήταν παράδεισος πριν από έξι χρόνια και ήρθαμε εμείς και τον μετατρέψαμε σε κόλαση», σχολίαζε συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και θύμιζε ότι η κυβέρνηση δεν έχει διστάσει απέναντι σε παθογένειες και αστοχίες της να κάνει την αυτοκριτική της σε αντίθεση με τους πολιτικούς της αντιπάλους.

Επιστροφή των κλεμμένων

Σχεδόν δύο μήνες μετά τη δήλωση του πρωθυπουργού από το Καρπενήσι ότι «θα πάρουμε τα λεφτά πίσω από τους κλέφτες» διερευνήθηκαν 6.354 ΑΦΜ.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, σε 1.036 από αυτά καταλογίστηκαν 22,7 εκατ. ευρώ και δεσμεύονται οι περιουσίες τους.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη τα χρήματα αυτά δεν θα πάνε σε μία «μαύρη τρύπα» αλλά θα επιστρέψουν στους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, με τον τρόπο που προβλέπει ο νόμος και οι διαδικασίες.

Εξηγούν ότι η πληγή των αγροτικών επιδοτήσεων είναι μεγάλη για δύο λόγους.

Ο πρώτος είναι αυτονόητος. Κάποιοι παρανόμησαν και δυστυχώς αυτό στη χώρα μας κόστισε 2,7 δισ. σε βάθος τριάντα ετών.

Ο δεύτερος λόγος που το καθιστά μεγάλο πρόβλημα, είναι ότι κάποιοι στέρησαν από κάποιους άλλους τα λεφτά που δικαιούνταν.

Για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση, περνά τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ -σε μια ανεξάρτητη αρχή, άρα αυτή η κατάσταση δεν θα μπορεί να συνεχιστεί σε καμία περίπτωση.

Επίσης, για πρώτη φορά, η κυβέρνηση παίρνει πίσω τα κλεμμένα εφαρμόζοντας το δόγμα «νομιμότητα παντού» ακόμα και αν αυτό θα έχει πολιτικό κόστος.

Πώς έφτασαν στα παράνομα ΑΦΜ

Μετά από συσκέψεις και επικοινωνίες των συναρμόδιων Υπηρεσιών, ΕΛ.ΑΣ, ΑΑΔΕ και Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και, με εντολή του Πρωθυπουργού, αποφασίστηκε η διερεύνηση σε βάθος της υπόθεσης που σχετίζεται με τις επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν κατόπιν αιτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει ποινική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Μάλιστα, με την προαναφερόμενη παραγγελία διατάσσεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να συλλεγούν, με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για να κριθεί, από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, αν θα πρέπει να κινηθεί ποινική δίωξη για τις παρακάτω πράξεις:

εγκληματική οργάνωση/σύσταση/συμμορία,

κοινή και διακεκριμένη απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση,

κοινή και διακεκριμένη πλαστογραφία κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση,

ηθική αυτουργία / συνέργεια στις ανωτέρω πράξεις κατά μονάδα και κατά συναυτουργία, κατά συρροή, άπαξ και κατ’ εξακολούθηση.

Κατά την έρευνα οι αρχές επέλεξαν να διερευνηθούν, από τους χειριστές της Υπηρεσίας, αυτοί που -από την πρώτη έρευνα- παρουσίαζαν χαρακτηριστικά παραβατικότητας – απάτης.

Κατόπιν τούτου έχουν προκύψει τα εξής στοιχεία:

Αριθμός αιτήσεων (ΑΦΜ) προς διερεύνηση: 6.354

Εξαγόμενες εκθέσεις: 1.036

Καταλογισθέντα ποσά: 22.667.522,17 ευρώ

Η διαβίβαση ανακριτικών εκθέσεων στην εισαγγελική αρχή, μέχρι σήμερα, έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις.

Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια της έρευνας εξήχθησαν τα ψηφιακά δεδομένα που αφορούν 819.620 αιτήσεις μοναδικών δικαιούχων για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και 2024.

Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι η έρευνα θα συνεχιστεί ενώ από τις 15 Σεπτεμβρίου το πολιτικό θερμόμετρο θα χτυπήσει κόκκινο με την έναρξη των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής που θα κληθεί να διερευνήσει τα πεπραγμένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 1998 έως σήμερα κάτι το οποίο αρνείται πεισματικά η αντιπολίτευση.