Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, παραχώρησε εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη «REAL NEWS» και τον δημοσιογράφο Σπύρο Μουρελάτο, φωτίζοντας κρίσιμους άξονες της εξωτερικής πολιτικής, τις ενεργειακές προοπτικές και το γεωοικονομικό αποτύπωμα της χώρας.

«Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, που αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, θα υλοποιηθεί», σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης, διαβεβαιώνοντας ότι η Αθήνα δεν κάμπτεται από τις τουρκικές αντιδράσεις και συνεχίζει με προσήλωση τα βήματα που διασφαλίζουν τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Αναφέρθηκε στην προκήρυξη οικοπέδων νοτίως της Κρήτης και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ως παραδείγματα ενεργητικής πολιτικής, δίνοντας έμφαση στη μετάβαση της χώρας από το στάδιο της αντίδρασης σε αυτό της δραστικής διπλωματικής δράσης, στοιχείο που ενισχύει την παρουσία της Ελλάδας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Ο υπουργός αναγνώρισε τη σταδιακή μείωση των παραβιάσεων εθνικού εναέριου χώρου και των παράτυπων μεταναστευτικών ροών ως αποτέλεσμα μιας δομημένης – παρά τις διαφορές – σχέσης με την Τουρκία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι αναζητείται η κατάλληλη ημερομηνία για τη σύγκληση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας–Τουρκίας.

Ελληνο-Λιβυκές σχέσεις και το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Σε ό,τι αφορά τη Λιβύη, ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμανε την πολυεπίπεδη προσέγγιση της Αθήνας, με διαύλους επικοινωνίας τόσο με την ανατολική όσο και με τη δυτική πλευρά της χώρας, ενώ στάθηκε στη μείωση κατά 80% των μεταναστευτικών ροών από το νότιο διάδρομο και στην πρόοδο στην οριοθέτηση ΑΟΖ.

Αναγνωρίζοντας ότι «το τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019 παραμένει αγκάθι» στις σχέσεις με τη Λιβύη, ξεκαθάρισε ότι η κύρωση του θα επιβάρυνε τις διμερείς σχέσεις, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει τέτοια εξέλιξη. Υπενθύμισε δε πως στον τελευταίο διαγωνισμό οικοπέδων, η Λιβύη σεβάστηκε την ελληνική μέση γραμμή, δείγμα, όπως σημείωσε, ότι η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενισχύεται.

Στρατηγικές συμμαχίες σε μια ασταθή περιοχή

Απαντώντας στις επικρίσεις για τη συνεργασία με το Ισραήλ, ο ΥΠΕΞ τόνισε τη διαχρονική ισορροπία που διατηρεί η Αθήνα με το σύνολο του αραβικού κόσμου.

Επεσήμανε τις συνεχείς ελληνικές προσπάθειες ενίσχυσης της Παλαιστινιακής Αρχής και της προώθησης λύσης δύο κρατών, κάνοντας σαφές πως «το ζήτημα δεν είναι αν, αλλά πότε η Ελλάδα θα αναγνωρίσει ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος», πάντα στο πλαίσιο της διεθνούς πολιτικής διαδικασίας και του ΟΗΕ.

Το Κυπριακό και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η επανενεργοποίηση της συζήτησης για το Κυπριακό, ύστερα από επτά χρόνια διακοπής, γεγονός που, σύμφωνα με τον ΥΠΕΞ, αντανακλά τη βελτίωση του κλίματος μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Μετά την άτυπη συνάντηση στη Νέα Υόρκη, υπάρχει πλέον συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και κατάλογος Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Για τον κ. Γεραπετρίτη, η δίκαιη και βιώσιμη λύση, σύμφωνα με τα Ψηφίσματα του ΟΗΕ, παραμένει απόλυτη εθνική προτεραιότητα.

Γαλλική κρίση και ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας

Σχολιάζοντας τις συνέπειες της πολιτικής κρίσης στη Γαλλία, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας εκτίμησε πως, παρά τις εν δυνάμει αναταράξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι αντοχές της ελληνικής οικονομίας έχουν ενισχυθεί, χάρη στη σταθερή δημοσιονομική διαχείριση και την παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων. Επισήμανε δε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας ως συγκριτικού πλεονεκτήματος έναντι της γενικευμένης διεθνούς μεταβλητότητας.

Ουκρανικός πόλεμος και η ελληνική στάση

Σε σχέση με την Ουκρανία, ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στο Διεθνές Δίκαιο και την έμπρακτη αρωγή σε ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό επίπεδο, απορρίπτοντας ωστόσο το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής ή αποστολής ελληνικών δυνάμεων. Τόνισε πως οποιαδήποτε διαδικασία ειρήνευσης απαιτεί τον σεβασμό της κυριαρχίας της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι η συνεπής αυτή στάση θωρακίζει τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας και ενισχύει την αξιοπιστία της στο διεθνές πολιτικό περιβάλλον.

Νομικό καθεστώς Μονής Σινά και ελληνοαιγυπτιακές επαφές

Αναφορικά με τη Μονή Σινά, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα παρακολουθεί διακριτικά τα εσωτερικά εκκλησιαστικά ζητήματα και, σε συνεργασία με την Αίγυπτο, επιδιώκει την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της Μονής της Αγίας Αικατερίνης. Τονίστηκε η πολυπλοκότητα του ζητήματος, δεδομένης της ιστορικής του διαδρομής, και αναγνωρίστηκε η ενεργή συμμετοχή της ελληνικής πλευράς στις σχετικές διαβουλεύσεις.

Ελληνοαμερικανικές σχέσεις

Τέλος, στο φόντο της επικείμενης αλλαγής ηγεσίας στις ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε για τη στρατηγική και διαχρονική φύση των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, υπερβαίνοντας τα πρόσωπα και επενδύοντας στο ισχυρό διπλωματικό κεφάλαιο που έχει χτιστεί τα τελευταία χρόνια. Αναφέρθηκε στη θετική προσωπική συνεργασία με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, και σταθερά εξέφρασε τη βεβαιότητα για περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας.

Με τις κινήσεις αυτές, η ελληνική εξωτερική πολιτική επιδιώκει να θωρακίσει πολλαπλά τη θέση της χώρας σε ένα σύνθετο και ρευστό διεθνές περιβάλλον, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, τις στρατηγικές συμμαχίες και τη βιώσιμη ανάπτυξη.