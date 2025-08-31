Η φετινή ΔΕΘ εκτός από το οικονομικό θα έχει και έντονο πολιτικό ενδιαφέρον καθώς από τη μια ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεδιπλώσει το πολιτικό του αφήγημα έως τις κάλπες του 2027 αλλά παράλληλα ο Νίκος Ανδρουλάκης μια εβδομάδα αργότερα θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με το στοίχημα και για τον ίδιο να είναι μεγάλο.

Πριν συμβούν όμως τα παραπάνω, άλλο ένα πρόσωπο που χτίζει βήμα – βήμα την επιστροφή του στην ενεργό πολιτική, όπως λέει ο ίδιος, ο Αλέξης Τσίπρας θα βρίσκεται την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου – παραμονή της ομιλίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ – και θα μιλήσει στο συνέδριο του Economist.

Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ιδρύσει ένα νέο πολιτικό φορέα αποτελεί πλέον κοινό μυστικό, και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι έχει πυκνώσει τις παρεμβάσεις του το τελευταίο διάστημα.

Ωστόσο, στο κυβερνητικό στρατόπεδο δεν φαίνεται να ανησυχούν, το αντίθετο, όχι γιατί θεωρούν τον πρώην πρωθυπουργό εύκολο αντίπαλο, αλλά κυρίως γιατί οι μνήμες των πολιτών είναι νωπές από την περίοδο που είχε το τιμόνι της χώρας στα χέρια του με καταστροφικές συνέπειες.

Επίσης, θεωρούν ότι μια πιθανή απόφαση επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα θα δράσει συσπειρωτικά όχι μόνο στους δεξιούς ψηφοφόρους αλλά και στους κεντρώους – τους αποκαλούμενους σκωπτικά από τους συνοδοιπόρους του κ. Τσίπρα και «νοικοκυραίους» – που υπέστησαν ουκ ολίγα δεινά ως μεσαία τάξη επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

Αυτός είναι και ο λόγος που κορυφαία κυβερνητικά στελέχη το τελευταίο διάστημα έχουν αποδυθεί σε μια εκστρατεία υπενθύμισης των πεπραγμένων του πρώην πρωθυπουργού όχι μόνο στην οικονομία αλλά και στα εθνικά θέματα – Συμφωνία των Πρεσπών – στην εικόνα της χώρας στο εξωτερικό – «μαύρο πρόβατο», στην προσπάθεια ελέγχου ανεξάρτητων θεσμών – ομολογία Κοντονή για παραυπουργείο Δικαιοσύνης στο Μαξίμου, νομοθετικές πρωτοβουλίες με καταστροφικές συνέπειες ακόμα και σήμερα – νόμος Παρασκευόπουλου και απελευθέρωση χιλιάδων εγκληματιών.

Και αυτά όπως τονίζουν συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι μόνο μερικά από τα «ανδραγαθήματα» της διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα.

Παράλληλα, στη ΝΔ γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια προσέγγισης των ψηφοφόρων που έχουν βρει πολιτική στέγη σε κόμματα στα δεξιά της ΝΔ.

Τα ποσοστά τους είναι ενισχυμένα στην Βόρεια Ελλάδα και για τον λόγο αυτό μέσα από την προβολή των πεπραγμένων της κυβέρνησης εκεί – μεγάλα έργα, ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας αλλά και ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, μεταναστευτικό θέλουν να δείξουν ότι η ΝΔ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να διασφαλίσει τη συνέχεια.

Στο κυβερνητικό επιτελείο, θεωρούν ότι ο συνδυασμός των μέτρων που θα ανακοινωθούν στην 89η ΔΕΘ αλλά και η επίκληση της πολιτικής σταθερότητας απέναντι σε καιροσκόπους της πολιτικής και σε επίδοξους σωτήρες θα δράσουν καταλυτικά και στην αλλαγή της δημοσκοπικής εικόνας της κυβέρνησης.