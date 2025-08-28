Με τις ψήφους μόνο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της ΝΔ εγκρίθηκε επί της Αρχής και στο σύνολό του από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, σύσταση Ελληνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων και λοιπές διατάξεις». Όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης καταψήφισαν το σχέδιο νόμου.

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε και η υπουργική τροπολογία με τις διατάξεις που επεκτείνεται η δυνατότητας αίτησης απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης σε τρίτεκνους ή πολύτεκνους δημοσίους υπαλλήλους στην ίδια περιοχή όπου εργάζεται εκτός του δημόσιου τομέα ο σύζυγος ή συμβιών. Παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης υπαλλήλων ΙΔΟΧ σε δήμους και κοινότητες για την αναπλήρωση εργαζομένων για τον χρόνο απουσίας τους από την υπηρεσία λόγω άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου ή παροχής άδειας άνευ αποδοχών για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους. Με τις δύο διατάξεις που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την παράταση των συμβάσεων μίσθωσης έργου του «Ελληνικό Κτηματολόγιο» για την ολοκλήρωση της Κτηματογράφησης καθώς και την κύρωση της Προσωρινής Συμφωνίας 2025 για την Υπηρεσία Συγκέντρωσης Αποθήκευσης και Παροχής Ρυθμιζόμενων Ποσοτήτων Νερού μέσω του υδροσυστήματος του Άρδα.

Τι είπε ο υπουργός Εσωτερικών

«Το νομοσχέδιο αυτό έρχεται να επιβραβεύσει τους άξιους και ικανούς δημόσιους υπαλλήλους που δεν δέχονται συμπεριφορές κάποιων λίγων που δεν τηρούν τον όρκο που έδωσαν»» τόνισε ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος ολοκληρώνοντας τη συζήτηση στην Ολομέλεια του σχεδίου νόμου για την «Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, σύσταση Ελληνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων και λοιπές διατάξεις».

Ο κ. Λιβάνιος, υπογράμμισε ότι το να σέρνονται επί χρόνια οι πειθαρχικές διαδικασίες εκτός από την δημιουργία ενός κλίματος ατιμωρησίας «δημιουργεί ομηρεία για πολλούς υπαλλήλους που τελικά αθωώνονται».

Ο υπουργός αναρωτήθηκε εάν μπορεί να υπάρχει διαφωνία στην διάταξη που προβλέπει ότι ένας υπάλληλος που προφυλακίζεται να τίθεται σε αυτοδίκαιη αργία; ή όταν του έχει ασκηθεί δίωξη για κακούργημα αυτός να μπορεί και να παραμένει στην υπηρεσία;

Ο κ. Λιβάνιος , απέρριψε τις αιτιάσεις για την δυνατότητα της αυτοδίκαιης αργίας λέγοντας ότι αυτή έρχεται για να προστατέψει το κύρος της δημόσιας διοίκησης. Χαρακτήρισε προσβλητικούς και απαξιωτικούς τους χαρακτηρισμούς περί διορισμένων προέδρων στο νέο πειθαρχικό όργανο επειδή θα είναι νομικοί του ΝΣΚ και αντέτεινε ότι «δημιουργείται ένα Σώμα που θα έχει και την εξειδίκευση αλλά και θα επιτευχθεί η ομοιομορφία στην έκδοση των αποφάσεων που σήμερα δεν υπάρχει και είναι πολύ σημαντική».

Ο υπουργός, απαντώντας στις αναφορές περί αντισυνταγματικές επισημάνσεις στην έκθεση της Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής είπε ότι «έχουμε πολλές αποφάσεις του ΣτΕ που έχουν αποφανθεί ότι τα μέλη του ΝΣΚ απολαμβάνουν των ίδιων εγγυήσεων και νομίμως απολαμβάνουν τη μονιμότητα, άρα διαθέτουν την προϋπόθεση που θέλει το άρθρο 103 του Συντάγματος».

Για τη μη συμμετοχή των συνδικαλιστών στην σύνθεση του νέου πειθαρχικού, ο κ. Λιβάνιος είπε ότι «αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, στο Ν. 4057/2012 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ είχαν ξαναφύγει οι συνδικαλιστές» και πρόσθεσε πως «με ξενίζει να μαζεύονται οι εργαζόμενοι και να εκλέγουν αυτούς που θα τους δικάσουν εάν κάνουν ένα πειθαρχικό παράπτωμα».

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι παρέχεται η δυνατότητα στον υπάλληλο που ελέγχεται να έχει την συμπαράσταση εάν θέλει του συνδικαλιστικού του οργάνου, αλλά αυτό θα έχει συγκεκριμένο ρόλο δεν μπορεί να είναι ο ρόλος του να είναι αυτός του δικαστή.

Για την «πειθαρχική συνδιαλλαγή» που θεσπίζεται ο υπουργός διευκρίνισε ότι η χρήση της είναι στην αποκλειστική δυνατότητα του ελεγχόμενου υπαλλήλου εφόσον υπάρχει αναντίλεκτο κατηγορητήριο πειθαρχικής διαδικασίας και να τύχει μιας ευνοϊκότερης ποινής, υπό προϋποθέσεις». Αυτό άλλωστε είπε θα αποφορτίσει και τον όγκο των υποθέσεων.

Αναφορικά με δυνατότητα αξιολόγηση των υπηρεσιών από τους πολίτες, ο υπουργός είπε ότι το δοκιμάσαμε πριν τρείς μήνες και από αυτή την διαδικασία μαζεύονται πολύτιμα στοιχεία για να βλέπουμε τα προβλήματα και την δημιουργία αποτελεσματικών δημόσιων πολιτικών. Για την αξιολόγηση των υπαλλήλων ο κ. Λιβάνιος τόνισε ότι «δεν νοείται το 2025, να υπάρχει υπάλληλος που δεν αξιολογείται. Για μένα η αξιολόγηση είναι απαραίτητη» και πρόσθεσε «μπορεί να συμφωνήσουμε ή να διαφωνήσουμε για τους τρόπους, την μέθοδο αξιολόγησης αλλά δεν μπορεί το 2025 να μην υπάρχει αξιολόγηση με ένα προφανώς εύρος με αντικειμενικά κριτήρια για να μην έχουμε το 97% των υπαλλήλων να βγαίνουν άριστοι, γιατί τότε δεν έχουμε αξιολόγηση» ώστε « οι ικανοί να επιβραβεύονται και όσοι υστερούν να βοηθηθούν για να βελτιωθούν». Ο υπουργός, σημείωσε ότι το 80% των υπαλλήλων συμμετέχει στις αξιολογήσεις και ανέφερε ότι «δεν μπορεί να δεχθούμε να υπάρχουν παιδιά και αποπαίδια…» για εκείνους που αρνούνται να αξιολογηθούν.

Για«Reform Greece», ο υπουργός είπε ότι θα βοηθήσει την εξωστρέφεια της χώρας εξάγοντας την ελληνική τεχνογνωσία και σε τομείς που η χώρα μας καινοτομεί και έρχονται ξένα κράτη και ζητούν την συνδρομή μας.

Ο κ. Λιβάνιος χαρακτήρισε σημαντικές και τις υπόλοιπες διατάξεις του νομοσχεδίου όπως για το Ειδικό Ληξιαρχείο για Έλληνες του εξωτερικού, την αναβάθμιση της τελετής απονομής ιθαγένειας, την αύξηση της κινητικότητας σε δήμους και περιφέρειες.

Ο υπουργός, επίσης, ανέφερε ότι εφέτος θα εγκριθούν όλα τα αιτήματα των δήμων που αφορούν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες τους. Εφέτος πρόσθεσε θα αναλάβουν υπηρεσία 1.200 δημοτικοί αστυνομικοί, με την αξιοποίηση της ταυτόχρονης εκπαίδευσής τους και της υπηρεσίας τους. Ο δήμος Παύλου Μελά θα επιδοτείται ετησίως σε μόνιμη βάση με το ποσό των 700.000 ευρώ για την συντήρηση του μητροπολιτικού πάρκου. Επιλύεται το θέμα με τις αποζημιώσεις των θυμάτων των φονικών πυρκαγιών του 2007 στην Ηλία ώστε να μην επιβαρυνθεί ο δήμος.

πηγή: ΑΠΕ