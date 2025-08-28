«Σχεδιάσαμε ένα νέο συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο με σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας, αλλά και δυνατότητες τεχνικές και νομικές, που επιτρέπουν την επίσπευση της απονομής της πειθαρχικής δικαιοσύνης με διαδικασίες διαφάνειας και αντικειμενικότητας» τόνισε η υφυπουργός Εσωτερικών, Βιβή Χαραμπογιάννη, κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια της Βουλής, του σχεδίου νόμου του υπουργείου Εσωτερικών για την αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα.

Η υφυπουργός ανέφερε ότι «με το παρόν νομοσχέδιο επιχειρούμε τη συνολική αναμόρφωση του πλαισίου για την απονομή πειθαρχικής δικαιοσύνης στη δημόσια διοίκηση» αποσαφηνίζοντας πως «για εμάς, αναμόρφωση είναι αφενός εκσυγχρονισμός και αφετέρου συγχρονισμός με την κοινωνία». Πρόκειται, είπε, για σειρά διατάξεων «προϊόν της διοικητικής εμπειρίας που υπάρχει έως σήμερα».

Η κ. Χαραμπογιάννη παρατήρησε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία «ο μέσος χρόνος της απονομής της πειθαρχικής δικαιοσύνης κυμαινόταν μεταξύ τριών και πέντε ετών και έως τα τέλη του Δεκεμβρίου εκκρεμούσαν 2.300 πειθαρχικές υποθέσεις στα πρωτοβάθμια και πάνω από 150 στο δευτεροβάθμιο» σημειώνοντας ότι αυτή η καθυστέρηση τελεσιδικίας μια υπόθεσης, οδηγεί τελικά σε αίσθηση ατιμωρησίας.

Για την συμμετοχή των αιρετών στα πρωτοβάθμια κυρίως συμβούλια, είπε ότι αυτή «είχε εμπεδώσει μια ψευδοκουλτούρα ‘αλληλεγγύης’ στην υπαλληλία» και ξεκαθάρισε ότι ο υπάλληλος «δεν στερείται της συνδρομής του για την υπεράσπισή του από τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα». Η κυβέρνηση, επιλέγει τη δράση αντί της αδράνειας σε αυτή την κατάσταση, και γι’ αυτό «σχεδιάσαμε ένα νέο συνεκτικό θεσμικό πλαίσιο με σαφείς εγγυήσεις ασφάλειας, αλλά και δυνατότητες τεχνικές και νομικές, που επιτρέπουν αφενός την επίσπευση της απονομής της πειθαρχικής δικαιοσύνης και αφετέρου την εισαγωγή νέων εργαλείων, προκειμένου η διαδικασία να εξελίσσεται διάφανα και αντικειμενικά».

Σχετικά με τη νέα δομή των πειθαρχικών συμβουλίων, ανέφερε ότι αλλάζουμε πλήρως το σχήμα της απονομής της πειθαρχικής δικαιοσύνης και σε αυτή την προσπάθεια, πολύτιμος αρωγός της πολιτείας στέκεται το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Θεσπίζουμε ένα νέο συλλογικό πειθαρχικό όργανο, το οποίο θα αποτελείται αποκλειστικά από εξήντα νομικούς λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με στελέχη που διαθέτουν, και τον επαγγελματισμό, και την απαραίτητη εξειδίκευση και νομική κατάρτιση για να φέρουν σε πέρας αυτό το έργο, έχοντας απόλυτα εχέγγυα της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας» όπως είναι τα μέλη του ΝΣΚ. Ενισχύεται ο θεσμός της απονομής της πειθαρχικής δικαιοσύνης με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, με ζητούμενο να βελτιώσουμε άμεσα σε καιρούς τεχνητής νοημοσύνης, την οργάνωση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των πειθαρχικών υποθέσεων, δημιουργώντας το κατάλληλο περιβάλλον και υλικοτεχνικά, ώστε η διαδικασία να μπορεί να εξελιχθεί και ψηφιακά, δηλαδή τάχιστα, χωρίς την παραμικρή υπόνοια παρεμβάσεων ή αλλοιώσεων στα επιμέρους στάδιά της. Καταργούμε όλα τα περιττά στάδια και εισάγουμε ένα νέο πληροφοριακό σύστημα, όπως και εφαρμογές τηλεματικής για την εξ αποστάσεως πρόοδο των εργασιών του νέου πειθαρχικού. Επικαιροποιούμε τον κατάλογο των πειθαρχικών παραπτωμάτων, ώστε να συμπεριλάβουμε σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα, όπως καταστάσεις βίας και παρενόχλησης στην εργασία. Προσθέτουμε νέες πειθαρχικές ποινές, όπως η αφαίρεση μισθολογικών κλιμακίων, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη ευχέρεια ανάλογα με το παράπτωμα, ενώ προβλέπουμε και νέα ποινικά αδικήματα ως κωλύματα διορισμού και λόγους έκπτωσης. Για πρώτη δε φορά, θεσπίζουμε την προστασία μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος από πειθαρχικές διώξεις, θέτουμε σαφείς προθεσμίες για κάθε στάδιο της νέας διαδικασίας.

Η διάθεσή μας, είπε η κ. Χαραμογιάννη, είναι αμιγώς μεταρρυθμιστική και καθόλου τιμωρητική, και αυτό το αποδεικνύουμε με πράξεις. Η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην αλλαγή αυτή.

Η υφυπουργός, μεταξύ άλλων απέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης περί ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης με αφορμή την καθιέρωση της άρνησης της συμμετοχής στην αξιολόγηση ως πειθαρχικό παράπτωμα, λέγοντας ότι «δεν αλλάζει τίποτα σε σχέση με την προστασία της συνδικαλιστικής δράσης». Σχετικά με την θέσπιση του θεσμού της πειθαρχικής συνδιαλλαγής, η κυρία Χαραμπογιάννη επισήμανε ότι αυτή «μπορεί να εφαρμοστεί σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων που δεν επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης. Συνεπώς, δημιουργούμε νέες διαδικασίες που διευκολύνουν τη διευθέτηση των υποθέσεων».

Αναφορικά με την δημιουργία του νέου φορέα με τίτλο «Ελληνικό Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων – Reform Greece», η υφυπουργός είπε ότι «επιχειρούμε να κεφαλαιοποιήσουμε την εμπειρία των διοικητικών μεταρρυθμίσεων τις οποίες η χώρα μας έχει φέρει σε πέρας με επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια. Το νομικό αυτό πρόσωπο, θα αξιοποιήσει το σύνολο των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, συγχρηματοδοτούμενων και διεθνών, για την υλοποίηση έργων τεχνικής βοήθειας, είτε στο εσωτερικό, είτε στο εξωτερικό. Θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία έμπειρων και ικανών υπαλλήλων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Το ΕΚΔΔΑ θα είναι μέρος της προσπάθειας, και φυσικά δεν καταργείται».

Πηγή: ΑΠΕ