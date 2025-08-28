«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι προφανές ότι έχει μπερδευτεί και ο ίδιος με τα διαφορετικά νούμερα, που παραθέτει από μέρα σε μέρα», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε απάντηση που εξέδωσε για τις αναφορές των κυβερνητικών πηγών. «Γνωρίζαμε ότι έχει χαλαρή σχέση με την αλήθεια αλλά οι τελευταίες του επιδόσεις έχουν ξεπεράσει κάθε αρνητική προσδοκία. Είναι καθημερινό φαινόμενο οι ανακολουθίες, τα ψεύδη προς χάριν της παραπληροφόρησης και η τοξικότητα», προσθέτει.

«Ως προς τη ”συμβουλή” του», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ, «ευτυχώς δεν έχουμε οικονομολόγους σαν αυτούς που έχει η Νέα Δημοκρατία και οδήγησαν τη χώρα στον πάτο των επιδόσεων ως προς την αγοραστική δύναμη των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Που διογκώνουν συνεχώς το δημόσιο χρέος και εξυπηρετούν τα συμφέροντα των καρτέλ».

«Το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ οδηγεί στην αναπτυξιακή ανόρθωση και τη στήριξη της κοινωνίας. Εκεί που απέτυχε παταγωδώς το σύστημα Μητσοτάκη», σημειώνει.

Πηγή: ΑΠΕ