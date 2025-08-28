Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, στην «Εκδήλωση για την παρουσίαση των έργων στη Θεσσαλονίκη», στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αναφέρθηκε στις δράσεις και στα έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί, σ’ εκείνα που υλοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί από το υπουργείο Πολιτισμού, στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

H Λίνα Μενδώνη σημείωσε ότι το υπουργείο Πολιτισμού, το 2019, στην Κεντρική Μακεδονία εκτελούσε ένα πρόγραμμα της τάξεως των 20 εκατομμυρίων ευρώ. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, «υπήρχαν νεκρά εργοτάξια κι ένα Mετρό καταδικασμένο να μη γίνει ποτέ». Σήμερα, στην Κεντρική Μακεδονία, το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποιεί ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα έργων Πολιτισμού με χρηματοδότηση άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ, χάρη στη αγαστή και διαχρονική συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και με εθνικούς πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού. Ειδικά η Θεσσαλονίκη, σήμερα, διαθέτει αν υπερσύγχρονο μετρό με έναν μοναδικό αρχαιολογικό χώρο στο σταθμό Βενιζέλου, τον καλλίτερο σταθμό στην Ευρώπη σύμφωνα με διεθνείς κριτικές και αξιολογήσεις, ενώ στην πόλη τα αντίστοιχα έργα που υλοποιούνται ξεπερνούν τα 110 εκατομμύρια ευρώ.

Η Υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε ενδεικτικά στα έργα :

Μουσείο ευρημάτων του Μετρό στο κτήριο του Στρατωνισμού, στο Α3, στο π. Στρατόπεδο Παύλου Μελά, που αποκαθίσταται για να παρουσιαστεί μέρος των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν στις ανασκαφές του Μετρό. Το έργο ξεπερνά τα 14.000.000 ευρώ από πόρους του ΤΑΑ και αποδίδεται στις αρχές του 2026.

Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού, στο π. Στρατόπεδο Παύλου Μελά. Το έργο -προϋπολογισμού περίπου 8.000.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ 2021-2027 της Κεντρικής Μακεδονίας, βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης από το ΥΠΠΟ.

Ανάπλαση Βιομηχανικού Χώρου Ζυθοποιίας ΦΙΞ: Στην ουσιαστική αναβάθμιση της Δυτικής Θεσσαλονίκης συμβάλλει καθοριστικά ένα ακόμη έργο του Υπουργείου Πολιτισμού. Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξαγοράς -έναντι 8.200.000 ευρώ- τμήματος του χαρακτηρισμένου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου βιομηχανικού συγκροτήματος της π. ζυθοποιίας ΦΙΞ, στη δυτική είσοδο της πόλης. Περιλαμβάνει οικόπεδο έκτασης 6.900 τ.μ. και διατηρητέα κτίρια επιφάνειας 7.715,90 τ.μ. Από τον επόμενο μήνα ξεκινά, με δωρεά, η εκπόνηση των μελετών με ορίζοντα ολοκλήρωσης τις αρχές του 2027.

Βυζαντινά Μνημεία: Από το 1989, τα βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Στην αποκατάσταση και ανάδειξη των μνημείων αυτών το Υπουργείο Πολιτισμού επενδύει περίπου 12.000.000 ευρώ από το ΤΑΑ και το ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Οι περισσότερες επεμβάσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ στο τέλος του 2026, ολοκληρώνεται και το μεγάλο έργο της συντήρησης και ανάδειξης των βόρειων, βορειοδυτικών και δυτικών τειχών. Παράλληλα, υλοποιείται το έργο φωτιστικής ανάδειξης των τειχών της Θεσσαλονίκης, μέσω χορηγίας.

Ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στο οικοδομικό τετράγωνο του ναού του Αγίου Δημητρίου. Το έργο δημοπρατείται το επόμενο δίμηνο, από εθνικούς πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού.

Η ανάδειξη των μνημείων εντός του αστικού ιστού περιλαμβάνει και την αποκατάσταση εμβληματικών οθωμανικών μνημείων, με χρηματοδότηση 14.000.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως το Τέμενος Χαμζά Μπέη (Αλκαζάρ) και το Λουτρό Μπέη Χαμάμ (Λουτρά Παράδεισος). Και τα δύο έργα ολοκληρώνονται τον Απρίλιο 2026.

Επενδύσεις στον Σύγχρονο Πολιτισμό: Το Υπουργείο Πολιτισμού υλοποιεί έργα και δράσεις για την αναγκαία ανάπτυξη δράσεων εξωστρέφειας και διεθνοποίησης του πολιτιστικού προϊόντος από όλους τους φορείς που συμμετέχουν στο πολιτιστικό οικοσύστημα. Ενισχύει πολιτιστικές και καλλιτεχνικές παραγωγές που σχετίζονται με την ψηφιακή τεχνολογία, καθώς και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολιτιστικών οργανισμών που δρουν στη Θεσσαλονίκη με πόρους άνω των 16.000.000 ευρώ από το ΤΑΑ και το ΕΣΠΑ Κεντρικής Μακεδονίας.

Ενίσχυση Πολιτιστικών Δράσεων: Το Υπουργείο Πολιτισμού υποστηρίζει με περίπου 2.000.000 ευρώ το Δήμο Θεσσαλονίκης για τη διοργάνωση ενός από τους μακροβιότερους θεσμούς της πόλης της Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Δημήτρια, με τη χρηματοδότηση και υλοποίηση παραγωγών από τους εποπτευόμενους πολιτιστικούς φορείς του Υπουργείου, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης.

Η Υπουργός, κλείνοντας την τοποθέτηση της, υπογράμμισε ότι το συνολικό σχέδιο αποτελεί αποτέλεσμα άριστης συνεργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, με τα συναρμόδια Υπουργεία, την Περιφερειακή και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επισήμανε ότι, σύμφωνα με διεθνείς μελέτες, κάθε 1 ευρώ που επενδύεται στον πολιτισμό αποδίδει 3,44 ευρώ στην πραγματική οικονομία, αποδεικνύοντας τον ρόλο του πολιτισμού ως στρατηγικού παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, άμεσα συνυφασμένου και με την Άμυνα.

Πηγή: ΑΠΕ