Κοινοβουλευτικό έλεγχο, επεξεργασία νομοσχεδίων στις επιτροπές και ανακοινώσεις προς το Σώμα επιφυλάσσει η επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, μετά τις θερινές διακοπές.

Στην εθνική αντιπροσωπεία ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα, Τετάρτη 27/8 το αίτημα που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, για τη διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, με αντικείμενο τη σημερινή κατάσταση στην Παλαιστίνη και με στόχο να επιβεβαιωθεί και επικαιροποιηθεί το περιεχόμενο του από 22.12.2015 ομόφωνου ψηφίσματος (ειδικής απόφασης) της Βουλής για την προώθηση της αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα και για την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών.

Η σημερινή πρώτη συνεδρίαση είχε ως αντικείμενο τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Αναστάσιου Νικολαΐδη, με θέμα την απομάκρυνση του Σωματείου ΑμεΑ του Νομού Δράμας από το πρώην Στρατολογικό Γραφείο Δράμας. Ο βουλευτής ανέφερε ότι το πρώην Στρατολογικό Γραφείο Δράμας αποτελεί σημαντικό κόμβο στήριξης και κοινωνικής ένταξης για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, είναι εύκολα προσβάσιμο και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Δράμας, επιτρέποντας την εύκολη μετακίνηση των μελών του σωματείου. Η πρόταση μεταστέγασης του σωματείου στο πρώην στρατόπεδο «Τριανταφύλλου», στις παρυφές του αστικού ιστού, είπε ο κ. Νικολαΐδης, υποδηλώνει πλήρη άγνοια των πραγματικών δεδομένων και δεν μπορεί να αποτελέσει λύση στο πολύ σημαντικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε από τις ενέργειες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, ανέφερε ότι το ΤΕΘΑ εδώ και 14 χρόνια ανανέωνε συνεχώς και με συμβολικό τίμημα τη σύμβαση για τη στέγαση των ΑμεΑ στη Δράμα. Η μίσθωση έληξε στις 30 Ιουνίου, το Σωματείο είχε ενημερωθεί ότι η σύμβαση θα λήξει, έγινε πλειοδοτικός διαγωνισμός και αναδείχθηκε πλειοδότης που αναμένει να αρχίσει την επαγγελματική του δραστηριότητα στον συγκεκριμένο χώρο. «Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ζήτημα. Είμαστε πάντα δίπλα στα άτομα με ειδικές ανάγκες», είπε ο κ. Δαβάκης και ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ότι έχει προταθεί το διοικητήριο του Στρατοπέδου Τριανταφύλλου για τη στέγαση του Σωματείου των ΑμεΑ στη Δράμα. «Εφόσον δε γίνει αποδεκτή η προσφορά-πρόταση του ΤΕΘΑ, θα αναλάβουμε την πλήρη ανακαίνιση και προσβασιμότητα των ατόμων αυτών στο συγκεκριμένο χώρο», σημείωσε ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και σημείωσε ότι παράλληλα με την κοινωνική προσφορά του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, πρέπει να προστατεύεται και η περιουσία των Ενόπλων Δυνάμεων που είναι και περιουσία του ελληνικού λαού.

Στη διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα η συζήτηση του σχεδίου νόμου «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών – Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου». Στην ολομέλεια εισάγεται αύριο, Πέμπτη, για συζήτηση και ψήφιση, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών «Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, σύσταση Ελληνικού Κέντρου Εμπειρογνωμοσύνης Διοικητικών Μεταρρυθμίσεων και λοιπές διατάξεις». Μεθαύριο, Παρασκευή, έχουν προγραμματιστεί δύο συνεδριάσεις της διαρκούς επιτροπής Οικονομικών της Βουλής με αντικείμενο την «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) για τη Δημιουργία Κέντρου Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΟΜ» και την «Κύρωση της δι’ ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων συμφωνίας για τη συνέχιση εφαρμογής της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί του κεφαλαίου και του Πρωτοκόλλου αυτής».

Πηγή: ΑΠΕ