Τον Απρίλιο θα πραγματοποιηθεί η νέα συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολή.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, ενώ ακόμη δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη ημερομηνία, σύμφωνα με διπλωματικούς κύκλους του ΥΠΕΞ.

Όπως είχε δηλώσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, στην πρόσφατη συνάντησή τους οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, είχαν συζητήσει τις τελευταίες λεπτομέρειες για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας και έμενε η επίσημη ανακοίνωση της ημερομηνίας.

#BREAKING Turkish President Erdogan to meet Greek Prime Minister Mitsotakis in April under framework of High-Level Cooperation Council, says Turkish foreign minister pic.twitter.com/SWz2SItxzW