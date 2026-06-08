Τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» ξεκίνησαν να γράφουν την Τελευταία Πράξη. Και κανείς δεν ξέρει ποιος θα μείνει όρθιος, όταν γραφτεί η λέξη ΤΕΛΟΣ.

Κάθε επιλογή έχει κόστος, κάθε κίνηση κρύβει μια απειλή και κάθε αποκάλυψη φέρνει την καταστροφή ακόμα πιο κοντά. Το παιχνίδι, πλέον, ανατρέπεται. Ο ρόλος του κυνηγού αλλάζει, οι θύτες γίνονται θηράματα και εκείνος που είχε την ψευδαίσθηση της νίκης θα τα χάσει όλα. Η πραγματική εκδίκηση ξεκινά τώρα και θα είναι σκληρή.

Όσα θα δούμε την Τετάρτη:

Ταραγμένος που ο πατέρας του δεν απαντάει στις κλήσεις του, ο Κωστής φεύγει κρυφά από το σπίτι, πηγαίνει στον Άγη και τηλεφωνεί στη Μάγια να πάει από εκεί. Μόλις φτάνει, η Μάγια βρίσκει τον Άγη αναίσθητο και τραυματισμένο. Αφού οδηγείται στην κλινική, οι γιατροί διαπιστώνουν ότι η κατάστασή του είναι πολύ σοβαρή. Η Μαρίνα στέκεται στο πλευρό του ως γιατρός και η Μάγια, μετανιωμένη και πληγωμένη, ως σύζυγος. Ο Κωστής ανησυχεί πολύ για τον πατέρα του κι εναντιώνεται στη Μαρίνα γιατί θεωρεί πως δεν τον βοήθησε όταν είχε ανάγκη. Παράλληλα, ο Μάρκος και η Βάνα στηρίζουν αμέριστα τη Μάγια, που αισθάνεται ενοχές για την κατάσταση του Άγη, μια και η διαδικασία του διαζυγίου τούς έφερε αντιμέτωπους. Ενοχές, όμως, αισθάνεται και η Μαρίνα που γνώριζε ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα μαζί του και δεν επενέβη εγκαίρως για να αποτρέψει πιθανούς κινδύνους. Η θυμωμένη στάση του Κωστή προβληματίζει τον Χρήστο και τον κάνει να επαναπροσδιορίσει τα πάντα, ακόμη και τη σχέση του με τη Μαρίνα, ειδικά όταν ακούει κρυφά τον Κωστή να μιλάει άσχημα για εκείνον.

Δείτε το trailer: