Πρεμιέρα έκανε χθες, Δευτέρα 4 Μαΐου, στον ΣΚΑΪ, η νέα σειρά ντοκιμαντέρ «Στο Χιλιοστό» από τις Ελένη Βαρβιτσιώτη και Βικτώρια Δενδρινού. Το ντοκιμαντέρ, που ανατρέχει στα γεγονότα που σημάδεψαν την Ελλάδα το 2015 και αποκαλύπτει τις κρίσιμες στιγμές που η χώρα είχε φτάσει ένα βήμα πριν την έξοδο από το ευρώ, φέρνει στο φως άγνωστα παρασκήνια από καθοριστικές διαπραγματεύσεις, ενώ πολιτικοί, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, διπλωμάτες και τεχνοκράτες μιλούν για πρώτη φορά μπροστά στην κάμερα, αποκαλύπτοντας όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ δημόσια.

Το 1ο επεισόδιο με τίτλο «Ποιος κολυμπάει γυμνός;» βρήκε θετική ανταπόκριση από το τηλεοπτικό κοινό με 1.286.995 τηλεθεατές να το παρακολουθούν για τουλάχιστον 1 λεπτό. Το ποσοστό τηλεθέασης στο γενικό σύνολο ήταν 11,7%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στο κοινό 18-54, ήταν 9,7%.

Επεισόδιο 2 – «Πού είναι τα λεφτά;»

Τι συμβαίνει όταν μια νέα κυβέρνηση αναλαμβάνει την εξουσία και ανακαλύπτει ότι το κράτος μπορεί να ξεμείνει από χρήματα μέσα σε λίγες ημέρες;

Στο δεύτερο επεισόδιο που θα μεταδοθεί τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 21.00, η κάμερα μπαίνει στις πρώτες, κρίσιμες ημέρες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το 2015 – στη στιγμή που οι προεκλογικές εξαγγελίες συγκρούονται με την ωμή πραγματικότητα των δημόσιων οικονομικών.

Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η εικόνα είναι σοκαριστική. Τα διαθέσιμα του Δημοσίου δεν επαρκούν για τις υποχρεώσεις που έρχονται. Η χώρα έχει μόλις 1,6 δισ. ευρώ στο ταμείο και μπροστά της πολλαπλάσιες πληρωμές. «Ήταν τρόμος», θυμάται η τότε Γενική Διευθύντρια Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικής Πολιτικής, Σταυρούλα Μηλιάκου, περιγράφοντας τη στιγμή που το ενδεχόμενο να μην πληρωθούν μισθοί και συντάξεις παύει να είναι θεωρητικό σενάριο και γίνεται άμεση απειλή.

Το επεισόδιο επιστρέφει για λίγο στο 2009, στο σημείο μηδέν της κατάρρευσης της εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα: την αποκάλυψη ότι το έλλειμμα ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό που δήλωνε η χώρα μέχρι τότε. Το «προπατορικό αμάρτημα» των ελληνικών δημοσιονομικών στοιχείων, όπως το περιγράφουν άνθρωποι που βρέθηκαν στο επίκεντρο των γεγονότων, εξακολουθεί να στοιχειώνει τις σχέσεις της Αθήνας με τους δανειστές και να εξηγεί, για πολλούς Ευρωπαίους αξιωματούχους, τη σκληρότητα που ακολούθησε.

Ο τότε πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, μιλά για τις απαρχές της κρίσης, για τα λάθη που αναγνωρίζει ότι έγιναν, αλλά και για τις σοκαριστικές απαιτήσεις ορισμένων εταίρων το 2010. Στη συνέχεια, περιγράφει τις πρώτες του εντυπώσεις από τον Αλέξη Τσίπρα μετά τις εκλογές.

Πίσω στο 2015, η νέα ελληνική κυβέρνηση φτάνει στις Βρυξέλλες αποφασισμένη να ανατρέψει το υφιστάμενο πρόγραμμα. Όμως απέναντί της βρίσκει ένα τείχος δυσπιστίας. Το πρώτο Eurogroup μετατρέπεται σε πεδίο σύγκρουσης, ενώ τα ταξίδια του Γιάνη Βαρουφάκη σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν ήδη προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην πλευρά των δανειστών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πρώτη συνάντηση του Έλληνα υπουργού Οικονομικών με τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Το χάσμα ανάμεσά τους μοιάζει από την αρχή αγεφύρωτο. Οι δύο άνδρες δεν μπορούν καν να συμφωνήσουν ότι διαφωνούν – και η φράση αυτή θα γίνει σύμβολο μιας σχέσης που θα καθορίσει την πορεία της κρίσης.

Παράλληλα, το επεισόδιο φωτίζει τον καθοριστικό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στο παρασκήνιο. Η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, φοβούμενη ότι μια ελληνική κατάρρευση δεν θα ήταν μόνο οικονομικό γεγονός, αλλά και γεωπολιτικός σεισμός. Μέσα από συνεντεύξεις με τον τότε υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Τζακ Λιου και κορυφαία στελέχη της ομάδας του, αποκαλύπτεται η συνεχής αμερικανική πίεση για λύση και η αγωνία να αποφευχθεί ένα ανεξέλεγκτο ρήγμα στην Ευρώπη.

Στο κέντρο της αφήγησης βρίσκεται ο Γιάνης Βαρουφάκης και η στρατηγική της σύγκρουσης που ακολουθεί η Αθήνα: για κάποιους, μια αναγκαία και τολμηρή προσπάθεια ανατροπής των συσχετισμών – για άλλους, ένα επικίνδυνο παιχνίδι με τα όρια της χώρας.

Το δεύτερο επεισόδιο κορυφώνεται με το πρώτο αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων. Και τότε γίνεται σαφές ότι αυτό που έχει ξεκινήσει δεν είναι απλώς μια δύσκολη διαπραγμάτευση.

Με σπάνιο αρχειακό υλικό, αποκαλυπτικές συνεντεύξεις και έντονη αφηγηματική ένταση, το δεύτερο επεισόδιο καταγράφει τις πρώτες στιγμές που η Ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την πραγματικότητα. Γιατί όταν το ταμείο αδειάζει, κάθε απόφαση μετράει. Στο χιλιοστό.