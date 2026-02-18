Ο «Άγιος έρωτας» έρχεται και απόψε στον Alpha με ένα συγκλονιστικό επεισόδιο αφού οι τηλεθεατές θα δούν την Άννα και την Ελένη να αποφασίζουν να ακολουθήσουν την καρδιά τους.

Στο χθεσινό επεισόδιο της σειράς είδαμε πως: Τα μυστικά όλων στη Στέρνα κρέμονται από μια κλωστή. Η Δώρα βλέπει τον Γεράσιμο ζωντανό μπροστά της και λιποθυμάει. Ο άντρας που νόμιζε νεκρό επιστρέφει, αλλά η αλήθεια πίσω από την επιστροφή του μπορεί να είναι πιο σκοτεινή από όσο φαντάζεται. Κι ο Αργύρης δεν ξέρει ακόμα το παραμικρό. Την ίδια ώρα, η Χλόη αποκαλύπτει στην Ελένη ότι τις είδε με την Άννα και προσπαθεί να σταθεί δίπλα στη φίλη της, ενώ η Άννα βρίσκεται εκτός εαυτού.

Ο Παύλος προσφέρει σπίτι στη Δέσποινα, επεκτείνοντας ακόμα περισσότερο την επιρροή του, ενώ παράλληλα στήνει νέες παγίδες στη Θάλεια. Εντωμεταξύ, στο Δρομοκαΐτειο, η Σοφία εξομολογείται στον Ηλία τη λατρεία της για τον πατέρα της και την απέχθειά της για τη Χλόη. Τη Χλόη που θα βρεθεί και πάλι μόνη με τον πατέρα Νικόλαο, ρισκάροντας ξανά τα πάντα στη ζωή της.

Άγιος Έρωτας: Τι θα δούμε απόψε στις 21:00

Η Χλόη και ο πατήρ Νικόλαος παραλίγο να αποκαλυφθούν, όταν ο Χάρης και η Αναστασία εμφανίζονται απροειδοποίητα στο σπίτι του πατέρα Νικόλαου. Με τη βοήθεια ενός πρόχειρου ψέματος, η κατάσταση σώζεται, όμως η Χλόη, για να υποστηρίξει τη Δώρα, αναγκάζεται να πει κι άλλο ψέμα, επιβεβαιώνοντας το ανύπαρκτο ραντεβού τους στην αγορά. Στο νεκροταφείο, η Δώρα αναγκάζεται να διώξει τον Γεράσιμο όταν αντιλαμβάνεται ότι η Σμαρώ τους έχει δει.

Ο Παύλος πληροφορείται πως ο Νικηφόρος ψάχνει τον Βαζούρα, ενώ ο Κυριάκος έρχεται αντιμέτωπος με τις ανησυχίες του Νικηφόρου για τη συμπεριφορά της Άννας. Η Άννα επιλέγει τελικά την Ελένη και φτάνει κοντά στο να της αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της. Στο Δρομοκαΐτειο, ο Ηλίας συγκρούεται ανοιχτά με τον Διευθυντή, ο οποίος του απαγορεύει να συνεχίσει την ψυχανάλυση της Σοφίας. Ο Αντρέας, σε συνεννόηση με τη διευθύντρια των φυλακών, οργανώνει ένα σχέδιο που επιτρέπει στη Χριστίνα να αποφυλακιστεί άμεσα μαζί με το μωρό της, σκορπώντας χαρά στην οικογένεια Βαρελά.

Sneak preview του αποψινού επεισοδίου:

Δείτε φωτογραφίες από το αποψινό επεισόδιο: