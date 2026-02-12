Το θέμα της ημέρας τόσο για τις πρωινές εκπομπές όσο και για τις πιο βραδινές, ήταν αδιαμφισβήτητα ο χθεσινοβραδινός Α’ Ημιτελικός της Eurovision και κατά συνέπεια και τα σχόλια που ακούστηκαν από το τέλος του και μετά. Το βράδυ της Πέμπτης (12/02), το Real View βγήκε στον «αέρα» του Open με τις τέσσερις παρουσιάστριες να σχολιάζουν, κυρίως τα όσα ειπώθηκαν στις πρωινές εκπομπές.

Οι παρουσιάστριες επικεντρώθηκαν στα σχόλια του Γιώργου Λιάγκα και της Δάφνης Μπόκοτα οι οποίοι δήλωσαν πως δεν τους άρεσε η διεξαγωγή του Α’ Ημιτελικού του Sing For Greece για την εκλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision.

«Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η γνώμη του Γιώργου Λιάγκα και της Δάφνης Μπόκοτα»

Η Ελίνα Παπίλα αρχικά ανέφερε: «Εγώ δεν καταλαβαίνω ποια είναι η γνώμη του Γιώργου Λιάγκα και της Δάφνης Μπόκοτα που ακούσαμε. Εντάξει, της Δάφνης μπορώ να καταλάβω ότι ήθελε τον ελληνικό στίχο. Δεν είναι αυτό το θέμα, το θέμα είναι ότι ο Γιώργος Λιάγκας τοποθετήθηκε και είπε ότι δεν του άρεσε ο ημιτελικός. Εγώ δεν άκουσα τι ήθελε να έχει ο ημιτελικός. Τι σημαίνει υψηλή αισθητική; Εγώ θα ήθελα να ακούσω πώς θα ήθελε να είναι».

«Αντί να πούμε μπράβο, λέμε για τη χολή μας;»

Στη συνέχεια, η Δάφνη Καραβοκύρη θέλησε να επισημάνει: «Εγώ δεν κατάλαβα πώς από τη Eurovision έγινε αυτοαναφορικό και πήγε στον Λιάγκα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι ξυπνάνε, γίνεται αυτό το φανταστικό με την Κατερίνα Βρανά, που θα έπρεπε όλα τα φώτα και τα μάτια να είναι πάνω της. Λέμε για τη χολή μας; Τη χολή μας για τη Eurovision; Αντί να πουν ένα μπράβο, μπράβο ρε παιδί μου. Όλα τα πράγματα έχουν προβλήματα. Κοιτάμε μόνο το πρόβλημα με το καλημέρα!».

Τι είπε ο Γιώργος Λιάγκας

«Η βραδιά δεν μου άρεσε χθες. Έχω πολύ υψηλά αισθητικά στάνταρ στην τηλεόραση και γι’ αυτό ακριβώς πολεμάω, χωρίς να πολεμάω τα παιδιά. Θα ήθελα η ΕΡΤ, που έχει τα λεφτά όλων μας, να κάνει ένα μικρό διαμαντάκι χθες, κάτι πιο λαμπερό, αλλά αυτό το βάζω στην άκρη» είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Ο σχολιασμός για τον Α’ Ημιτελικό συνεχίστηκε στο πάνελ του Πρωινού, με τον Γιώργο Λιάγκα σε άλλο σημείο της εκπομπής να γίνεται πιο «σκληρός» στα λεγόμενά του: «Εγώ δεν προκαταβάλω, λέω τη γνώμη μου και κρίνομαι γι’ αυτή. Μη κάνουμε πάλι εθνικό ζήτημα τη γνώμη του Λιάγκα. Ας ασχοληθεί και η ΕΡΤ με το τι παρουσιάζει. Πέρυσι η ΕΡΤ ασχολιόταν και ήταν ντροπή αυτό που έκανε, με το ποια είναι η γνώμη του Λιάγκα. Δεν νομίζω να πληρώνει ο ελληνικός λαός την ΕΡΤ για να σχολιάζουν οι παρουσιαστές της τη γνώμη του Λιάγκα. Το ότι πληρώνει ο ελληνικός λαός, ο φορολογούμενος, την ΕΡΤ για να βγαίνουν οι παρουσιαστές της ΕΡΤ να σχολιάζουν τη γνώμη ενός παρουσιαστή».